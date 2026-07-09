Россиян предупредили об авторских правах на ИИ-треки
Исключительную интеллектуальную собственность на треки, созданные с помощью ИИ-платформ, не получает ни один пользователь, заявил в пресс-центре НСН Игорь Краев.
Бесплатные генерации песен остаются целиком во владении нейросетевых платформ, но даже платные пользователи не получают исключительных прав на контент, сгенерированный искусственным интеллектом, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Игорь Краев.
Музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН посоветовал музыкантам осваивать ИИ-инструменты, а не отталкивать их. Краев указал на одну проблему, о которой не стоит забывать.
«В юридических документах нейросетевых платформ все написано в пользовательских соглашениях. Если сказать кратко, то их смысл в том, что бесплатные аккаунты не предполагают на этой платформе принадлежность прав на сгенерированную музыку тому пользователю, который просто отправил искусственному интеллекту промпт. Это не принадлежит вам ни в каком виде. Если у вас платный аккаунт, то какие-то права вы получаете, но совладельцем остается платформа, где была сгенерирована песня. Таких ситуаций, когда вы что-то сделали и получили полные права на трек, не бывает, — подчеркнул он.
Ранее Краев назвал в пресс-центре НСН долю ИИ-треков среди всех новых релизов.
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