Бесплатные генерации песен остаются целиком во владении нейросетевых платформ, но даже платные пользователи не получают исключительных прав на контент, сгенерированный искусственным интеллектом, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Игорь Краев.



Музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН посоветовал музыкантам осваивать ИИ-инструменты, а не отталкивать их. Краев указал на одну проблему, о которой не стоит забывать.