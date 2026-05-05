Полковник запаса увидел заговор в череде инцидентов со стрельбой рядом с Трампом

Стрельба в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, где президент США Дональд Трамп выступал перед лидерами малого бизнеса, не может считаться случайностью. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Эксперт обратил внимание на повторяющуюся закономерность: в последнее время там, где находится Трамп, звучат выстрелы. Хотя явного покушения не зафиксировано, сам факт инцидента указывает на тревожную тенденцию.