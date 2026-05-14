СМИ: Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай своей гибели
Американский лидер Дональд Трамп оставил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу секретное письмо на случай своей гибели, сообщает New York Post.
Как заявил изданию сотрудник Белого дома Себастьян Горка, документ находится в ящике стола Resolute в Овальном кабинете. Глава государства оставил Вэнсу точные инструкции на случай, если ему придется занять пост президента.
Горка, указал, что власти США располагают «протоколами» на случай устранения президента иностранным государством или другим «враждебным игроком». Он упомянул Китай, но отметил, что не считает подобный сценарий вероятным.
Ранее полковник запаса увидел заговор в череде инцидентов со стрельбой рядом с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
