«Капитальный удар»: Чем для США и Израиля обернулся конфликт с Ираном

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США завершили военную операцию в Иране на 70-75%, но ее надо закончить до конца. В связи с этим он пообещал «вернуться и все доделать». Однако, по словам Сафарова, американский лидер уже неоднократно говорил о победе над ИРИ.

«Господин Трамп заявил о том, что при второй фазе войны с Ираном США вместе с Израилем где-то на 70-75% уничтожили весь и военно-технический, и экономический, и промышленный потенциал ИРИ. Хотя он миллион раз заявлял, что в Иране уже "пустыня", ничего нет, руководителей, военно-морского флота и военной техники нет. Трамп много раз говорил, что война закончилась феноменальной сокрушительной победой США. Ядерный потенциал (Ирана – прим. НСН) якобы вообще уничтожен, страна отброшена на столетие назад и во многих случаях восстановлению не подлежит. Однако на 40-й день кампании мы видим, что практически все военные базы США в странах Ближнего Востока и в странах-монархиях Персидского залива были уничтожены иранцами или полностью, или так серьезно были разрушены, что не подлежали восстановлению. Это капитальный удар по потенциалу военных баз США в регионе», - рассказал он.