«Капитальный удар»: Чем для США и Израиля обернулся конфликт с Ираном
Гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в эфире НСН рассказал, что ИРИ полностью уничтожила туристический бизнес в Израиле.
В ходе конфликта с США и Израилем Иран уничтожил практически все военные базы США в странах Ближнего Востока и в зоне Персидского залива, «наказал» американских союзников и нанес удар по Израилю, которого еще не было в истории этой страны. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США завершили военную операцию в Иране на 70-75%, но ее надо закончить до конца. В связи с этим он пообещал «вернуться и все доделать». Однако, по словам Сафарова, американский лидер уже неоднократно говорил о победе над ИРИ.
«Господин Трамп заявил о том, что при второй фазе войны с Ираном США вместе с Израилем где-то на 70-75% уничтожили весь и военно-технический, и экономический, и промышленный потенциал ИРИ. Хотя он миллион раз заявлял, что в Иране уже "пустыня", ничего нет, руководителей, военно-морского флота и военной техники нет. Трамп много раз говорил, что война закончилась феноменальной сокрушительной победой США. Ядерный потенциал (Ирана – прим. НСН) якобы вообще уничтожен, страна отброшена на столетие назад и во многих случаях восстановлению не подлежит. Однако на 40-й день кампании мы видим, что практически все военные базы США в странах Ближнего Востока и в странах-монархиях Персидского залива были уничтожены иранцами или полностью, или так серьезно были разрушены, что не подлежали восстановлению. Это капитальный удар по потенциалу военных баз США в регионе», - рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что ИРИ наказала страны, сотрудничающие с США.
«Иран практически стал наказывать все страны, которые сотрудничают с США в плане размещения баз, разрешения НАТО прохождения через их территорию военной техники Штатов. Они были жестоко наказаны и долгое время после этой войны не могут оправиться от разрушения и самое главное — от страха того, что Иран может полностью их уничтожить. В этой агрессии очень активно США помогли и Саудовская Аравия, и ОАЭ, и Катар — очень многие арабские государства, которые обладали определенным военным потенциалом собственного характера. Они, под давлением США, совершенно реально примкнули к агрессии по отношению к ИРИ. Эти факты установлены, и, конечно, они не остались без ответа со стороны Ирана», - заметил Сафаров.
По его словам, ИРИ нанесла такой удар по Израилю, которого еще не было в истории этого государства.
«Иран нанес очень серьезный ущерб Израилю: серьезным учреждениям, военно-техническому потенциалу, чувствительным технологиям. Израиль получил такой удар, что в его истории никогда такого не было. Иран покончил с туристическим бизнесом Израиля и всех стран Ближнего Востока и Персидского залива. Потому что после начала войны ни одна гостиница практически не была открыта, так как после разрушений военных баз США инструкторы, высший военный персонал и даже специальные структуры были размещены в гостиницах. И Иран уничтожил эти гостиницы, и порты, где ступала нога американских военных. В этом большом регионе нигде не оказалось свободного безопасного места. После этого народ в Иране ликовал. Он чувствовал, что стратегическая инициатива находится в руках Ирана, и ИРИ начинает получать преимущество и превосходство над США и Израилем», - заключил собеседник НСН.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года. В ответ Тегеран начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. С начала апреля между Вашингтоном и ИРИ действует режим прекращения огня, в рамках которого стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что США не достигли пока ни одной из поставленных целей в ходе операции против Ирана, и затягивание противостояния ухудшает позиции Дональда Трампа.
