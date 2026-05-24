СМИ: Возле Белого дома в Вашингтоне произошла серия выстрелов
24 мая 202604:01
Денис Постольский
Несколько выстрелов произошло возле Белого дома в Вашингтоне, сообщает NewsNation.
По данным телеканала, речь идет о «множестве выстрелов» снаружи у администрации США. Секретная служба вывела журналистов с Северной лужайки.
По данным NBC, при стрельбе ранены два человека, в том числе подозреваемый.
В начале мая во время выступления Трампа у Белого дома произошла стрельба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
