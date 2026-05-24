СМИ: Возле Белого дома в Вашингтоне произошла серия выстрелов

Несколько выстрелов произошло возле Белого дома в Вашингтоне, сообщает NewsNation.

По данным телеканала, речь идет о «множестве выстрелов» снаружи у администрации США. Секретная служба вывела журналистов с Северной лужайки.

По данным NBC, при стрельбе ранены два человека, в том числе подозреваемый.

В начале мая во время выступления Трампа у Белого дома произошла стрельба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
