Мельниченко: На Западе обсуждают четыре сценария развития России
На Западе обсуждают четыре сценария развития России после завершения конфликта на Украине. Об этом в своей статье для журнала The Economist «Почему развал России вреден для мира» заявил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.
По его словам, первый сценарий «предполагает униженную Россию, которая застряла на периферии Запада». Второй предполагает, что Москва окажется «в орбите влияния Китая».
Третий сценарий, пишет Мельниченко, предусматривает «неуправляемый распад России» с борьбой «за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю». Четвёртый вариант - это превращение России в крепость, которая «находится в постоянной осаде». По его мнению, это «превратит конфликт из события в способ организации государства».
Мельниченко добавил, что гораздо привлекательнее указанных сценариев модель «предсказуемости» России.
«Выбор для внешних игроков стоит не между дружественной и враждебной Россией, а между Россией, поведение которой предсказуемо, и Россией, чья траектория развития неизвестна», — написал бизнесмен, добавив, что настоящее время «предсказуемость важнее сочувствия».,
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и политической волей для надёжной защиты своих границ и граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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