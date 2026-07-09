Мельниченко: На Западе обсуждают четыре сценария развития России

На Западе обсуждают четыре сценария развития России после завершения конфликта на Украине. Об этом в своей статье для журнала The Economist «Почему развал России вреден для мира» заявил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.

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По его словам, первый сценарий «предполагает униженную Россию, которая застряла на периферии Запада». Второй предполагает, что Москва окажется «в орбите влияния Китая».

Третий сценарий, пишет Мельниченко, предусматривает «неуправляемый распад России» с борьбой «за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю». Четвёртый вариант - это превращение России в крепость, которая «находится в постоянной осаде». По его мнению, это «превратит конфликт из события в способ организации государства».

Мельниченко добавил, что гораздо привлекательнее указанных сценариев модель «предсказуемости» России.

«Выбор для внешних игроков стоит не между дружественной и враждебной Россией, а между Россией, поведение которой предсказуемо, и Россией, чья траектория развития неизвестна», — написал бизнесмен, добавив, что настоящее время «предсказуемость важнее сочувствия».,

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и политической волей для надёжной защиты своих границ и граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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