Импичмент Трампа: Как Иран доказывает статус «четвертой сверхдержавы»

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США завершили военную операцию в Иране на 70-75%, но ее надо закончить до конца. Он пообещал «все доделать». При этом Сафаров подчеркнул, что Вашингтон не смог добиться своих целей в конфликте с Тегераном.

«На 40-м дне войны США просили перемирия. И Вашингтон, и Тегеран приняли такое предложение, потому что надо было сохранить то, что имеется, и зафиксировать (Ирану – прим. НСН) явную победу над Штатами. Почему явную? Потому что ни одна из заявленных целей США не была решена, и практически кроме тотальной бомбардировки и уничтожения промышленного, экономического, ядерного потенциала Ирана они ничего не достигли. Но эти разрушения не критического характера. У ИРИ имеется потенциал для их восстановления, и самое главное — знание этих технологий у иранцев имеется. Поэтому это вопрос времени», - заметил он.