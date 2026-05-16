Импичмент Трампа: Как Иран доказывает статус «четвертой сверхдержавы»
Гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в эфире НСН заметил, что США не достигли своих поставленных целей в конфликте с ИРИ.
Если Иран окончательно нанесет поражение США, Израилю и всем арабским странам, участвующим в агрессии против него, то окончательно заявит о себе, как о «четвертой сверхдержаве», при этом самого Дональда Трампа ждет импичмент. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США завершили военную операцию в Иране на 70-75%, но ее надо закончить до конца. Он пообещал «все доделать». При этом Сафаров подчеркнул, что Вашингтон не смог добиться своих целей в конфликте с Тегераном.
«На 40-м дне войны США просили перемирия. И Вашингтон, и Тегеран приняли такое предложение, потому что надо было сохранить то, что имеется, и зафиксировать (Ирану – прим. НСН) явную победу над Штатами. Почему явную? Потому что ни одна из заявленных целей США не была решена, и практически кроме тотальной бомбардировки и уничтожения промышленного, экономического, ядерного потенциала Ирана они ничего не достигли. Но эти разрушения не критического характера. У ИРИ имеется потенциал для их восстановления, и самое главное — знание этих технологий у иранцев имеется. Поэтому это вопрос времени», - заметил он.
При этом эксперт подчеркнул, что Вашингтон попросил перемирия в конфликте с Ираном для того, чтобы передохнуть.
«Американцы попросили перемирия, чтобы получить передышку. Под видом ложного героического успеха они взяли тайм-аут. США бросили на Иран практически весь свой резерв десятилетнего объема. То есть фактически на складах США больше не осталось никаких ракет, никаких серьезных дронов. Все что было, они обрушили на Иран. Но смены политического режима не произошло, не уничтожена ядерная программа ИРИ, США не смогли вывести из Ирана обогащенный до 60% уран. И, конечно, у США не было доступа к иранской нефти. Эти четыре задачи и контроль над ИРИ были самыми главными, но ни одна цель США не была достигнута», - уточнил Сафаров.
Между тем, по его словам, контроль Ирана над Ормузским проливом ведет к серьезным геополитическим изменениям.
«Иран с первых дней (конфликта – прим. НСН) стал контролировать Ормузский пролив. Это стратегический актив, который будет менять картину мировой геополитики и вообще современного мироустройства. Гигантские изменения могут быть сопряжены с новым подходом изменения ситуации относительно этого пролива, а именно тотальным контролем ИРИ над ним. Это означает, что минимум треть, а то и больше — до 40% мировой экономики, будет зависеть от позиций республики. Поэтому здесь практически все страны будут заинтересованы в стабильности в регионе, в хороших отношениях с Ираном. Разумеется, они постепенно будут снимать с него свои санкции. Иран будет получать пошлину за прохождение судов в зоне Ормузского пролива — по некоторым подсчетам это примерно $100 млрд в год. Будет действовать особый протокол: враждебные государства вообще не будут иметь права проходить через Ормузский пролив, нейтральные страны будут платить пошлину, а дружественные — вообще ничего не будут платить. То есть Иран еще выстраивает выгодные взаимодействия со странами мира, исходя из защиты своих собственных интересов», - объяснил он.
При этом эксперт считает, что у Трампа нет шансов на удачное продолжение конфликта с ИРИ.
«У США ничего не получится. За полтора месяца передышки Иран очень серьезно подготовился, учел практику ведения войны, слабые места концепции военной доктрины США и Израиля. И самое главное — сохранил свой ракетный и дроновый потенциал. Дух борьбы и желание нанести стратегическое поражение и заявить о себе, как о новом центре силы, образовании четвертой супердержавы (сверхдержавы – прим. НСН) быстрее устоится во всем мире, если Иран еще раз, уже окончательно, нанесет поражение США, Израилю и всем арабским странам, которые могут быть задействованы в этой провокации и агрессии. Трамп и Америка проиграют. Это будет началом конца американской империи. Это интереснейшее время по переустройству мирового порядка», - подчеркнул Сафаров.
Он также рассказал, что ждет президента США после окончания конфликта с Ираном.
«После ноября Трамп однозначно потеряет конгресс. В лучшем случае. А в худшем — сенат. США будут выглядеть настолько жалкими, что во всех этих бедах будут видеть вину Трампа. Поэтому начнется процесс импичмента. Это будет иметь очень реальный шанс на то, чтобы его (Трампа – прим. НСН) сначала отстранили, а потом посадили навечно», - заключил собеседник НСН.
Ранее Раджаб Сафаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что в ходе конфликта с США и Израилем Иран уничтожил практически все военные базы США в странах Ближнего Востока и в зоне Персидского залива, «наказал» американских союзников и нанес удар по Израилю, которого еще не было в истории этой страны.
