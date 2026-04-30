Второй Рейган? Почему Трамп не получит выгоду от покушения на себя
Попытка убить президента США могла помочь рейтингам его партии, но она произошла слишком рано, заявил НСН Константин Блохин.
Покушение на главу США Дональда Трампа краткосрочно поднимет его популярность, но это не может ему, так как до выборов еще остается много времени, а люди забудут об этом, рассказал политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН.
Вечером 25 апреля (ночью 26 апреля по московскому времени) Трамп находился в отеле «Washington Hilton» на ужине корреспондентов Белого дома. В это время в холле здания раздались звуки стрельбы, после чего американского лидера эвакуировали. Блохин отметил символизм этой ситуации.
«Покушение отчасти повысило рейтинг Трампа, так как он стал жертвой глубинного государства в глазах простых людей. Это бы сыграло еще лучше перед выборами, а так до них еще довольно далеко. Польза здесь сиюминутная. Сам Трамп позиционирует себя вторым Рейганом. Символично, что 45 лет назад на него тоже было покушение неподалеку от этого же отеля Washington Hilton. В этом выгода некая и состоит, но ложка хороша к обеду. Если бы это произошло накануне выборов, то его партия получила бы преимущество, а сейчас эффект сойдет на нет», — отметил он.
Блохин добавил, что заказчик покушения мог остаться в тени.
«Это уже не первый раз, когда происходит такая халатность. Здесь нет никакой теории заговора, скорее всего, это говорит об уровне подготовки американских спецслужб. На Трампа совершается уже третье-четвертое покушение, а к этому никто не готов. Но я не думаю, что этот исполнитель мог действовать в одиночку. А был ли заказчик? Узнаем ли мы о нем? Это большая загадка», — указал он.
Горячие новости
