Покушение на главу США Дональда Трампа краткосрочно поднимет его популярность, но это не может ему, так как до выборов еще остается много времени, а люди забудут об этом, рассказал политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН.

Вечером 25 апреля (ночью 26 апреля по московскому времени) Трамп находился в отеле «Washington Hilton» на ужине корреспондентов Белого дома. В это время в холле здания раздались звуки стрельбы, после чего американского лидера эвакуировали. Блохин отметил символизм этой ситуации.