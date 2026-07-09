Раньше на создание одной композиции уходило минимум от 10 до 15 дней, а теперь этот процесс может быть завершен с помощью нейросетей всего лишь за один день, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Игорь Краев.

По оценкам международных аналитиков, мировой рынок генеративного искусственного интеллекта в музыкальной индустрии демонстрирует ежегодный рост более чем на 25–30%. Краев объяснил эту популярность экономией времени и денег.