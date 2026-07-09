Продюсер Краев назвал, сколько времени ИИ экономит музыкантам
Авторы песен получили возможность создать трек в течение дня, заявил в пресс-центре НСН Игорь Краев.
Раньше на создание одной композиции уходило минимум от 10 до 15 дней, а теперь этот процесс может быть завершен с помощью нейросетей всего лишь за один день, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Игорь Краев.
По оценкам международных аналитиков, мировой рынок генеративного искусственного интеллекта в музыкальной индустрии демонстрирует ежегодный рост более чем на 25–30%. Краев объяснил эту популярность экономией времени и денег.
«Есть тенденция, что фоновую музыку уже пишет ИИ. Это обходится куда дешевле площадкам, ресторанам и торговым центрам, чем покупать права на произведения каких-то живых артистов. Но самим авторам нейросеть тоже помогает. Она ускоряет и удешевляет процесс производства песен. Раньше композитор должен был написать мелодию, отдать текст музыкантам, они шли на студию, делали аранжировки, варианты, которые показывали авторам через 10-15 дней. Это занимало огромное количество времени и денег, а сейчас система позволяет делать это все за считанные часы. Затраты падают кардинально, а материал, который автор придумал, очень быстро оформляется. Он просто отправляет его музыкантам на перезапись», — отметил он.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в пресс-центре НСН сравнил ИИ-треки с резиновой женщиной.
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