Расплата за рилсы: Почему Instagram решила делать ИИ-контент из фото пользователей
Компания Марка Цукерберга безнадежно отстала в сфере ИИ, и будет использовать свои площадки, чтобы тестировать функционал, заявил НСН Владимир Зыков.
Пользователи получают возможность бесплатно использовать социальные сети, взамен создатели площадок применяют размещаемый контент в своих целях, в том числе для обучения ИИ, объяснил НСН главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.
Социальная сеть Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) запустила генеративную модель для создания изображений Muse Image. Она позволяет создавать изображения с использованием фотографий из открытых профилей площадки. Задав нейросети сценарий и указав никнейм, пользователь получит сгенерированную картинку. При этом человек, чьи фотографии были использованы, не получит никакого уведомления об этом. Зыков отметил, что данные пользователей для владельцев соцсетей являются своеобразной «платой» за возможность бесплатно использовать сервис.
«Вопрос в том, как эти фотографии будут использоваться. Мы помним, как европейские страны уже поднимали скандал после того, как одного высокопоставленного чиновника изображали в купальнике ради троллинга, и это вызвало серьезный шквал возмущений. Но, зная ограничения у компании Meta, могу сказать, что таких скандалов не будет, потому что они и без этого запрещали всю обнаженку, очень осторожно действовали и крайне беспроблемно всегда блокировали то, что они считали неправильным. И обжаловать эту блокировку довольно сложно. Но если вы пользуетесь площадкой бесплатно, надо всегда помнить, что главный товар на этой площадке — это вы. И ваши данные компания будет так или иначе использовать для обучения ИИ, для рекламных кабинетов или как-то еще. Есть множество различных возможностей, как можно эти данные о каждом из пользователей применить в коммерческих целях», — объяснил собеседник НСН.
Он считает, что это только начало, так как компания Meta нуждается в развитии ИИ, поэтому будет применять пользовательскую базу для этого.
«Компания Meta прекрасно понимает, что они серьезно отстали в части искусственного интеллекта, но у них есть преимущество в виде миллиардов пользователей. И это конкурентное преимущество им надо использовать. То, что они делают, я думаю, самое начало. Они просто дали возможность использовать свой искусственный интеллект для генерации фоток, но что они туда скармливают, остается только гадать. Очевидно, что они свои ИИ обучают, в том числе, на пользовательских данных. Это будут полные портреты пользователей. И это сделано, чтобы давать более релевантный контент, чтобы рекламодатели могли попадать более четко в определенной категории людей, а пользователи дольше находились на их площадке. Соответственно, искусственный интеллект сможет подсказывать или давать определенные советы более точечно, релевантно и качественно, обладая таким количеством информации. Надо понимать, что Instagram борется за молодых пользователей на американском рынке. Здесь у них есть серьезный конкурент — Snapchat. Его необходимо победить, либо, как минимум, не сильно от него отстать. Те же сторис они взяли у Snapchat. То, что сейчас происходит, тоже одно из последствий этой конкурентной борьбы, в рамках которой они посчитали, что им необходимо использовать то конкурентное преимущество, которое у них есть», — рассказал эксперт.
Зыков также добавил, что вопрос использования открытых данных стоит остро уже долгое время.
«И у нас долго российские соцсети спорили со сторонними компаниями, специализирующимися на больших данных, потому что те собирали всю информацию со страниц пользователей и использовали эту информацию для скоринга, например. VK считал, что вся информация о пользователях принадлежит им, потому что соцсеть их. Ряд судебных споров VK выиграл по этому поводу, заявляя, что никто не имеет права пользоваться данными пользователей без разрешения самого пользователя или без разрешения ВК», — поделился специалист.
Ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек рассказывала НСН, что от запрета рекламы в Instagram больше всего пострадает микробизнес и блогеры, которые могут потерять до 90%.
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