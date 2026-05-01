«Охрана сработала четко»: Неизвестный напал на губернатора Свердловской области
По данным СМИ, злоумышленник неславянской внешности, предположительно, был в нетрезвом виде.
В Екатеринбурге неизвестный мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Злоумышленника удалось оперативно задержать. В результате инцидента никто не пострадал. Мотивы нападавшего пока не известны.
НАПАДЕНИЕ
1 мая в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» перед первомайским митингом неизвестный мужчина напал на губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
Инцидент произошел перед началом праздничного концерта, когда политик фотографировался с горожанами. В этот момент к нему подбежал неизвестный, которого потом оперативно схватила охрана. Сам губернатор не подал вида и, когда закончил фотографироваться, проследовал на митинг.
На кадрах, опубликованных в Сети видно, как мужчина неславянской внешности в синем спортивном костюме подбегает к политику, но неизвестного задерживает охрана. СМИ писали, что нападавший был в нетрезвом состоянии, передает портал «TagilCity.ru». При этом часть очевидцев говорит, что алкоголем от правонарушителя не пахло. О мотивах нападавшего не сообщается.
«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», - заявили в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.
Между тем, адвокат Сергей Колосовский в беседе с РИА Новости уточнил, что правоохранители будут квалифицировать поведение прорвавшегося к Паслеру во время демонстрации мужчины по его мотивам.
«Само по себе то, что на видео, без понимания его цели и мотивов — ничего не образует. Кинулся и кинулся, хотел выразить, к примеру, глубокую признательность. Как он объяснит свои мотивы — так его и будут судить. Поскольку его вязала охрана в "гражданке", то, может быть, ему и ничего (не будет – прим. НСН). Если он бы отпихивал сотрудников в форме — то насилие в отношении представителя власти. Если он нецензурно ругался — то мелкое хулиганство, если он ругался в адрес губернатора — это уголовно наказуемо, как оскорбление представителя власти», – сказал юрист.
ОХРАНА
По данным URA.RU, мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Дениса Паслера, скрутил замглавы частной охранной компании Дмитрий Рылин.
«Он серьезный, ответственный, требовательный. Увлекается футболом, проводит обучение для стюардов — контролеров-распорядителей. Если какие конфликтные ситуации случаются, сам подрывается и идет решать вопрос», - рассказали изданию сотрудники стадиона.
Координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Наталья Грехова, находившаяся в тот момент ЧП рядом с Паслером подтвердила, что его охрана сработала четко.
«Я рядом была с Денисом Паслером, подошла поздороваться, мы учились в одном институте, год разница. Охрана сработала четко, Денис даже после продолжил спокойно фотографироваться, и потом ушел с охраной», - приводит ее слова РИА Новости.
Денис Паслер стал губернатором Свердловской области 16 сентября 2025 года после победы на выборах. На посту он сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.
ДРУГИЕ НАПАДЕНИЯ
Весной 2024 года мужчина с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Инцидент произошел вечером 4 апреля 2024 года после встречи главы региона с жителями Апатитов. В результате ЧП политик был ранен, ему сделали операцию.
Нападавшего задержали сразу. Сообщалось, что сотрудник Росгвардии, который принял участие в этой операции, применил табельное оружие и ранил злоумышленника в ногу.
Нападавшим оказался на тот момент 42-летний житель города Апатиты Александр Быданов. По данным ТАСС, на допросе он заявил, что совершить преступление ему сказал голос в голове. СМИ так же писали, что за несколько лет до покушения на Чибиса, Быданов ранил ножом коллегу.
Осенью 2024 года суд приговорил напавшего на губернатора Мурманской области к 13 годам колонии. Позже СМИ писали, что осужденный мужчина погиб на СВО.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Крыму предотвратили организованное Украиной покушение на высокопоставленного силовика.
