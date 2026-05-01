«Охрана сработала четко»: Неизвестный напал на губернатора Свердловской области

По данным СМИ, злоумышленник неславянской внешности, предположительно, был в нетрезвом виде. 

В Екатеринбурге неизвестный мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Злоумышленника удалось оперативно задержать. В результате инцидента никто не пострадал. Мотивы нападавшего пока не известны.

Новое покушение? Трампа эвакуировали во время стрельбы

НАПАДЕНИЕ

1 мая в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» перед первомайским митингом неизвестный мужчина напал на губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Инцидент произошел перед началом праздничного концерта, когда политик фотографировался с горожанами. В этот момент к нему подбежал неизвестный, которого потом оперативно схватила охрана. Сам губернатор не подал вида и, когда закончил фотографироваться, проследовал на митинг.

«Неизбежные риски»: Напавшего на мурманского губернатора Чибиса арестовали

На кадрах, опубликованных в Сети видно, как мужчина неславянской внешности в синем спортивном костюме подбегает к политику, но неизвестного задерживает охрана. СМИ писали, что нападавший был в нетрезвом состоянии, передает портал «TagilCity.ru». При этом часть очевидцев говорит, что алкоголем от правонарушителя не пахло. О мотивах нападавшего не сообщается.

«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», - заявили в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

Между тем, адвокат Сергей Колосовский в беседе с РИА Новости уточнил, что правоохранители будут квалифицировать поведение прорвавшегося к Паслеру во время демонстрации мужчины по его мотивам.

Второй Рейган? Почему Трамп не получит выгоду от покушения на себя

«Само по себе то, что на видео, без понимания его цели и мотивов — ничего не образует. Кинулся и кинулся, хотел выразить, к примеру, глубокую признательность. Как он объяснит свои мотивы — так его и будут судить. Поскольку его вязала охрана в "гражданке", то, может быть, ему и ничего (не будет – прим. НСН). Если он бы отпихивал сотрудников в форме — то насилие в отношении представителя власти. Если он нецензурно ругался — то мелкое хулиганство, если он ругался в адрес губернатора — это уголовно наказуемо, как оскорбление представителя власти», – сказал юрист.

ОХРАНА

По данным URA.RU, мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Дениса Паслера, скрутил замглавы частной охранной компании Дмитрий Рылин.

В Киеве мужчина расстрелял прохожих и взял заложников

«Он серьезный, ответственный, требовательный. Увлекается футболом, проводит обучение для стюардов — контролеров-распорядителей. Если какие конфликтные ситуации случаются, сам подрывается и идет решать вопрос», - рассказали изданию сотрудники стадиона.

Координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Наталья Грехова, находившаяся в тот момент ЧП рядом с Паслером подтвердила, что его охрана сработала четко.

«Я рядом была с Денисом Паслером, подошла поздороваться, мы учились в одном институте, год разница. Охрана сработала четко, Денис даже после продолжил спокойно фотографироваться, и потом ушел с охраной», - приводит ее слова РИА Новости.

Дочь мурманского губернатора Чибиса стала жертвой мошенников

Денис Паслер стал губернатором Свердловской области 16 сентября 2025 года после победы на выборах. На посту он сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

ДРУГИЕ НАПАДЕНИЯ

Весной 2024 года мужчина с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Инцидент произошел вечером 4 апреля 2024 года после встречи главы региона с жителями Апатитов. В результате ЧП политик был ранен, ему сделали операцию.

Нападавшего задержали сразу. Сообщалось, что сотрудник Росгвардии, который принял участие в этой операции, применил табельное оружие и ранил злоумышленника в ногу.

В Красноярском крае избили мэра Енисейска

Нападавшим оказался на тот момент 42-летний житель города Апатиты Александр Быданов. По данным ТАСС, на допросе он заявил, что совершить преступление ему сказал голос в голове. СМИ так же писали, что за несколько лет до покушения на Чибиса, Быданов ранил ножом коллегу.

Осенью 2024 года суд приговорил напавшего на губернатора Мурманской области к 13 годам колонии. Позже СМИ писали, что осужденный мужчина погиб на СВО.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Крыму предотвратили организованное Украиной покушение на высокопоставленного силовика.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ОхранаСтадионСвердловская ОбластьГубернаторНападение

Горячие новости

Все новости

партнеры