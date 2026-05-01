«Охрана сработала четко»: Неизвестный напал на губернатора Свердловской области

На кадрах, опубликованных в Сети видно, как мужчина неславянской внешности в синем спортивном костюме подбегает к политику, но неизвестного задерживает охрана. СМИ писали, что нападавший был в нетрезвом состоянии, передает портал «TagilCity.ru». При этом часть очевидцев говорит, что алкоголем от правонарушителя не пахло. О мотивах нападавшего не сообщается.

«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», - заявили в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

Между тем, адвокат Сергей Колосовский в беседе с РИА Новости уточнил, что правоохранители будут квалифицировать поведение прорвавшегося к Паслеру во время демонстрации мужчины по его мотивам.