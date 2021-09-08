Главные союзники талибов и ошибки США в Афганистане. Ключевые моменты войны

После захвата провинции Панджшер в «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация) объявили о завершении войны в Афганистане, однако в регионе продолжаются боевые столкновения.

Сегодня в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция «Талибы против повстанцев. Кто закончит войну в Афганистане?». Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин и профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма обсудили проблемы, связанные с происходящими в Афганистане событиями.

Андрей Чупрыгин рассказал, что в стране будет продолжаться партизанская война, говорить о завершении военных действий преждевременно. Он также убежден, что талибы не смогли бы захватить страну самостоятельно, им в достижении целей помог Пакистан, также движению явно не мешал Китай.

«Для Пакистана «Талибан», это история известная, они вложились в него, когда создавали, где-то проиграли, а где-то выиграли, потому что в принципе Афганистан – кусок лакомый, географическое положение диктует большой интерес, особенно ближайшим соседям, для Пакистана это еще и хороший рычаг в их бесконечно рулетке с Индией, в которую они играют. Ну а для Китая Афганистан представляет собой давно традиционные экономические интересы. Китай уже очень сильно устал от правительства Гани, которое с них тянули взятки по 30-40 миллионов долларов за подписание каждой бумажки, чтобы обеспечить работу совместным предприятиям. Но я не уверен, что китайцы в какой-то форме оказали поддержку, но молчаливое несопротивление было, очевидно», - отметил он.

В свою очередь Иван Сурма отметил, что представители движения «Талибан» пользуются, в том числе, китайским вооружением.

«Китай поставляет вооружение, мы видим те же автоматы Калашникова китайского производства, которые использует «Талибан». Китайская сторона заинтересована в урегулировании и нормализации отношений, потому что проект Шелкового пути предполагает большие инвестиции в развитии железнодорожного транспорта и так далее, а сейчас там беспокойный регион. Поэтому они готовы к урегулированию ситуацию, чтобы добиться некой стабильности, с дальнейшей перспективой выхода на Иран и так далее», - заявил он.

Дипломат рассказал, что Россия не может остаться в стороне от конфликта. Наша страна выступает за инклюзивный подход к формированию правительства в Афганистане, поэтому готова вести переговоры с «Талибаном». При этом Сурма сравнил талибов с каннибалами, рассказал зачем боевики приезжали в Москву и призвал не забывать о возможных нюансах таких взаимоотношений.

«Конечно, очень сложно вести переговоры с теми же талибами. Я в таких ситуациях древний анекдот приводил в пример, когда еще колониальная политика той же Франции была и, условно говоря, в центральноафриканских регионах процветал каннибализм. Они просто съели дипломата французского. Приехали представители внешнеполитического ведомства Франции на переговоры, и старейшины племени говорят, что вообще не видят проблемы: «Мы съели вашего посла, съешьте нашего», - пошутил дипломат.

Кроме того, Иван Сурма сообщил об ухудшении ситуации в Афганистане с приходом американцев. По его словам, появление американских войск в стране упрочнило проблему наркотрафика для Европы.

«С приходом американских войск в Афганистан наркотрафик увеличился в несколько раз. Россия предоставила тогда по просьбу американской стороны аэродромы наши в Зауралье для дозаправки, для полета без досмотра. Военные конкретно перевозили наркотики, в том числе, этот трафик увеличился. Хотя, конечно, усилия международной общественности в этом направлении очень серьезные, но двигаются очень сложно, потому что контроль со стороны бывших боевиков террористических организаций над этими каналами распространения очень жесткий», - рассказал дипломат.

Также сегодня стало известно, что талибы пригласили Россию на инаугурацию нового правительства и запретили проведение митингов в стране.

