Дипломат рассказал о планах Китая в Афганистане

Китай заинтересован в урегулировании ситуации в Афганистане из-за проекта «Шелковый путь», заявил профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в пресс-центре НСН.

«Когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, там процесс был очень сложный, потому что Китай в тот период поддерживал моджахедов. До сих пор Китай, в том числе, поставляет вооружение, мы видим те же автоматы Калашникова китайского производства, которые использует «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), и вообще много там вооружения в этом районе, в поставках которого Китай принял участие. Китайская сторона заинтересована в урегулировании и нормализации отношений, потому что проект Шелкового пути предполагает большие инвестиции в развитии железнодорожного транспорта и так далее, а сейчас там беспокойный регион. Поэтому они готовы к урегулированию ситуацию, чтобы добиться некой стабильности, с дальнейшей перспективой выхода на Иран и так далее», - отметил он.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в пресс-центре НСН рассказал об участии Китая в захвате талибами власти.

