Дипломат рассказал о планах Китая в Афганистане
Иван Сурма отметил, что талибы пользуются, в том числе, китайским вооружением.
Китай заинтересован в урегулировании ситуации в Афганистане из-за проекта «Шелковый путь», заявил профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в пресс-центре НСН.
«Когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, там процесс был очень сложный, потому что Китай в тот период поддерживал моджахедов. До сих пор Китай, в том числе, поставляет вооружение, мы видим те же автоматы Калашникова китайского производства, которые использует «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), и вообще много там вооружения в этом районе, в поставках которого Китай принял участие. Китайская сторона заинтересована в урегулировании и нормализации отношений, потому что проект Шелкового пути предполагает большие инвестиции в развитии железнодорожного транспорта и так далее, а сейчас там беспокойный регион. Поэтому они готовы к урегулированию ситуацию, чтобы добиться некой стабильности, с дальнейшей перспективой выхода на Иран и так далее», - отметил он.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в пресс-центре НСН рассказал об участии Китая в захвате талибами власти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Путин выступит в Москве на мероприятии ко Дню города
- Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений
- Число пострадавших от взрыва в Ногинске выросло до 14
- «Яндекс» запустит тестирование беспилотного такси в Москве
- Памфилова: СМИ-иноагентам разрешат работать на выборах
- «Карпин справился». Почетный президент РФС оценил игру сборной в сентябрьских матчах
- Кудрин заявил, что пандемийный кризис не закончился
- Мишустин сообщил о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса
- Депутат Рады заявил о рекордном падении рождаемости на Украине
- В России зарегистрировали 18 024 случая COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru