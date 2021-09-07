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Талибы против повстанцев. Кто закончит войну в Афганистане?

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Начало конференции

11:00

8 сентября 2021

8.09.2021 состоится пресс-конференция, посвящённая войне в Афганистане.

8.09.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Талибы против повстанцев. Кто закончит войну в Афганистане?»

Несмотря на то, что в «Талибане» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили о завершении войны в Афганистане после захвата провинции Панджшер, в регионе продолжаются боевые столкновения. Представитель сил афганского сопротивления в захваченной провинции Али Маисам Назари заявил, что моджахеды переходят к партизанской войне с талибами. Теперь его соратники отступили в горы, откуда продолжают войну с террористами. «Талибан» же, в свою очередь, по случаю установления контроля над страной, уже пригласил представителей ряда стран к участию в объявлении нового правительства Афганистана. В их числе Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.

  • Удастся ли талибам удержать контроль в стране?
  • Признает ли Россия и международная общественность новое правительство Афганистана?
  • Можно ли вести диалог с государством под управлением террористов?
  • Насколько велико влияние повстанцев на положение дел в Афганистане?
  • Кто и как поддерживает стороны конфликта?

Участники пресс-конференции:

  • Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин;
  • Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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