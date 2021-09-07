8.09.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Талибы против повстанцев. Кто закончит войну в Афганистане?»

Несмотря на то, что в «Талибане» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили о завершении войны в Афганистане после захвата провинции Панджшер, в регионе продолжаются боевые столкновения. Представитель сил афганского сопротивления в захваченной провинции Али Маисам Назари заявил, что моджахеды переходят к партизанской войне с талибами. Теперь его соратники отступили в горы, откуда продолжают войну с террористами. «Талибан» же, в свою очередь, по случаю установления контроля над страной, уже пригласил представителей ряда стран к участию в объявлении нового правительства Афганистана. В их числе Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.

Удастся ли талибам удержать контроль в стране?

Признает ли Россия и международная общественность новое правительство Афганистана?

Можно ли вести диалог с государством под управлением террористов?

Насколько велико влияние повстанцев на положение дел в Афганистане?

Кто и как поддерживает стороны конфликта?

Участники пресс-конференции:

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин;

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

