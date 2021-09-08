Дипломат сравнил талибов с каннибалами

Необходимо вести переговоры с представителями движения «Талибан» террористическая организация, запрещена в России), но учитывать все тонкости, которые могут возникнуть, заявил профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в пресс-центре НСН.

«Я в таких ситуациях древний анекдот приводил в пример, когда еще колониальная политика той же Франции была и, условно говоря, в центральноафриканских регионах процветал каннибализм. Они просто съели дипломата французского, и приехали представители внешнеполитического ведомства Франции на переговоры, и старейшины племени говорят, что вообще не видят проблемы: «Мы съели вашего посла, съешьте нашего». Конечно, очень сложно вести переговоры с теми же талибами, но они понимают, они увидели, что есть силы, в том числе, международные, которые могут принимать участие в урегулировании многих процессов. Российская сторона выступает за прекращение любых военных действий и поиск решений мирными путями. Поэтому, конечно, нужно вести переговоры. Надо учитывать нюансы, например, что многие вопросы должны решаться тет-а-тет», - рассказал Сурма.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в пресс-центре НСН назвал главных союзников «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).

