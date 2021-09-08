«Лакомый кусок». Названы главные союзники «Талибана»
Андрей Чупрыгин уверен, что талибам помог Пакистан, также движению явно не мешал Китай.
Пакистан является традиционным союзником «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), у страны в регионе есть свои определенные интересы, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в пресс-центре НСН.
«Когда «Талибан» победоносно ворвался в Кабул, у многих аналитиков возник вопрос: а кто помогал? Можно конечно предположить, что они стали такие крутые, что могли в течение недели весь Афганистан захватить. Даже учитывая, что в пуштунских районах особого сопротивления не было, и они, конечно, очень активно работали с сельским населением в тех регионах, где у них были влияние и контроль, все равно это был некий блицкриг. Скорее всего, помогал Пакистан. Для Пакистана «Талибан», это история известная, они вложились в него, когда создавали, где-то проиграли, а где-то выиграли, потому что в принципе Афганистан – кусок лакомый, географическое положение диктует большой интерес, особенно ближайшим соседям, для Пакистана это еще и хороший рычаг в их бесконечно рулетке с Индией, в которую они играют», - отметил он.
По словам политолога, такое положение вещей могло быть выгодным еще и Китаю в экономическом плане.
«Для Китая Афганистан представляет собой давно традиционные экономические интересы, Китай уже очень сильно устал от правительства Гани, которое с них тянули взятки по 30-40 миллионов долларов за подписание каждой бумажки, чтобы обеспечить работу совместным предприятиям. Но я не уверен, что китайцы в какой-то форме оказали поддержку, но молчаливое несопротивление было, очевидно», - рассказал Чупрыгин.
В стране будет продолжаться партизанская война, говорить о завершении военных действий преждевременно, представители «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) вновь поспешили, заявил ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в пресс-центре НСН.
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