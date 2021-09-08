«Лакомый кусок». Названы главные союзники «Талибана»

Пакистан является традиционным союзником «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), у страны в регионе есть свои определенные интересы, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в пресс-центре НСН.

«Когда «Талибан» победоносно ворвался в Кабул, у многих аналитиков возник вопрос: а кто помогал? Можно конечно предположить, что они стали такие крутые, что могли в течение недели весь Афганистан захватить. Даже учитывая, что в пуштунских районах особого сопротивления не было, и они, конечно, очень активно работали с сельским населением в тех регионах, где у них были влияние и контроль, все равно это был некий блицкриг. Скорее всего, помогал Пакистан. Для Пакистана «Талибан», это история известная, они вложились в него, когда создавали, где-то проиграли, а где-то выиграли, потому что в принципе Афганистан – кусок лакомый, географическое положение диктует большой интерес, особенно ближайшим соседям, для Пакистана это еще и хороший рычаг в их бесконечно рулетке с Индией, в которую они играют», - отметил он.