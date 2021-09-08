СМИ: Талибы пригласили Россию на инаугурацию нового правительства

Инаугурация нового переходного правительства Афганистана назначена на 11 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в запрещённом в России радикальном движении «Талибан».

Собеседник агентства уточнил, что на церемонию инаугурации были приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран.

Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями стали Абдул Гани Барадара и Абдул Салам Ханафи.

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ФОТО: кадр из видео
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