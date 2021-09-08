«Еще не конец». Талибам не поверили, что война в Афганистане закончена

В стране будет продолжаться партизанская война, говорить о завершении военных действий преждевременно, представители «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) вновь поспешили, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в пресс-центре НСН.

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«Я думаю, что это еще не конец. Талибы уже второй раз объявляют об окончании войны, первый раз они об этом объявили после ухода американцев, сейчас они это объявили, как знаменательное событие после захвата центра Панджшерского ущелья. Бог любит троицу, наверное, то есть, мы будем ждать, когда они третий раз объявят, хотя вряд ли это произойдет, потому что партизанская война будет, скорее всего, продолжаться», - отметил Чупрыгин.

Ранее военный историк Евгений Норин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил шансы повстанцев противостоять талибам.

