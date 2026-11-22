В ответ на вопрос журналистов, Icegergert также выразил надежду на то, что им с рэпером Macan (Андрей Косолапов) удастся познакомиться в спокойной обстановке.

«Если у Macan будет настроение, то, надеюсь, у нас будет возможность встретиться и поговорить спокойно, за чашечкой чая, без суеты. Мы не успели нормально познакомиться. Все в концертах, в делах», - рассказал рэпер в кулуарах премии «Распаковка 2026».

Icegergert также рассказал о философии своего нового альбома «Amen», который вышел 13 ноября 2026 года.

«Мой новый альбом — это голод по уличной остроумной музыке. Он в стиле "Глаза Бога". В этом году у меня вышел уже второй альбом. Я и моя аудитория соскучились по злому рэпу, по Icegergert, по музыке с улиц», - добавил артист.

Ранее Icegergert объяснил спецкору НСН, почему не будет исполнять на концертах саундтрек, который написал к сериалу «Тайный город».

