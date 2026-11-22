Icegergert намекнул на совместный трек с Севиль
Рэпер Icegergert признался, что совместный трек с Севиль - их общая идея, которую они давно вынашивали.
Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) намекнул, что в следующем году может появиться совместный трек с Seville (Севиль Велиева).
«У нас была только одна возможность поговорить в гримерке с Севиль. Надеюсь, вашими молитвами все получится! Хотели бы сами совместный трек Icegergert и Севиль? Это наша общая идея, долго об этом думали, хочется сделать новый хит, чтобы он был достойный. Это будет в следующем году, в этом году уже нет смысла что‑либо выпускать», - приводит слова артиста спецкор НСН.
В ответ на вопрос журналистов, Icegergert также выразил надежду на то, что им с рэпером Macan (Андрей Косолапов) удастся познакомиться в спокойной обстановке.
«Если у Macan будет настроение, то, надеюсь, у нас будет возможность встретиться и поговорить спокойно, за чашечкой чая, без суеты. Мы не успели нормально познакомиться. Все в концертах, в делах», - рассказал рэпер в кулуарах премии «Распаковка 2026».
Icegergert также рассказал о философии своего нового альбома «Amen», который вышел 13 ноября 2026 года.
«Мой новый альбом — это голод по уличной остроумной музыке. Он в стиле "Глаза Бога". В этом году у меня вышел уже второй альбом. Я и моя аудитория соскучились по злому рэпу, по Icegergert, по музыке с улиц», - добавил артист.
Ранее Icegergert объяснил спецкору НСН, почему не будет исполнять на концертах саундтрек, который написал к сериалу «Тайный город».
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