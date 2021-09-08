Дипломат рассказал о перевозе наркотиков американскими военными
Иван Сурма заявил, что приход американских войск в Афганистан упрочнил проблему наркотрафика для Европы.
Приход американских военных в Афганистан способствовал росту наркотрафика, заявил профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в пресс-центре НСН.
«Наркотрафик для Европы – это один из ключевых моментов, потому что с приходом американских войск в Афганистан, наркотрафик увеличился в несколько раз. Россия предоставила тогда по просьбу американской стороны аэродромы наши в Зауралье для дозаправки, для полета без досмотра. Военные конкретно перевозили наркотики, в том числе, этот трафик увеличился. Хотя, конечно, усилия международной общественности в этом направлении очень серьезные, но двигаются очень сложно, потому что контроль со стороны бывших боевиков террористических организаций над этими каналами распространения очень жесткий», - рассказал дипломат.
Китай заинтересован в урегулировании ситуации в Афганистане из-за проекта «Шелковый путь», заявил профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в пресс-центре НСН.
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