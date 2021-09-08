Талибы запретили проведение митингов в стране

Талибы, захватившие власть в Афганистане, запретили проводить протесты в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Afghanistan Time.

Отмечается, что это распоряжение будет в силе до того момента, пока талибы не одобрят соответствующие законы.

Газета ссылается на неназванный источник.

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватило власть в Афганистане в августе текущего года после вывода основной части американских военных из страны.





