Дипломат рассказал о целях визита членов «Талибана» в Москву

Россия выступает за инклюзивный подход к формированию правительства в Афганистане и готова вести переговоры с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России), заявил профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в пресс-центре НСН.

«Российская сторона любые переговоры, которые идут на благо и прекращение активных военных боевых действий и уменьшение жертв, готова вести. Мы видели визит «Талибана» в Москву. С одной стороны, он определял несколько ключевых точек для самого «Талибана» и для международной общественности. Россия, например, инициировала на международной площадке ООН проект по делистингу «Талибана» из списка на период прекращения боевых действий и так далее. Когда боевые действия прекращены можно вести переговоры и решать актуальные проблемы» - отметил Сурма.