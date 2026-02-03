СМИ: США встревожены посадкой Ил-76 РФ на Кубе
Официальные лица в США встревожились из-за посадки на Кубе российского самолета Ил-76, который обычно используется для перевозки военной техники, сообщает Fox News.
Воздушное судно совершило посадку на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос, кубинском военном объекте, в 30 милях к югу от Гаваны. Он же совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Каракасом возросла.
Американские аналитики «встревожены из-за активности российской авиации в регионе». До сих пор неизвестно, какой груз перевозил Ил-76 во время последнего рейса.
Россия продолжает оказывать Кубе поддержку в рамках двусторонних соглашений между двумя странами, а США пытаются заставить «Остров свободы» играть по своим правилам, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.
