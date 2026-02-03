В «Домодедово» опровергли сообщения о массовых увольнениях
Информация о массовых увольнениях на предприятиях «Домодедово» не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Ранее «Домодедово» сменил собственника, авиагавань приобрело ООО «Перспектива» - дочерняя структура «Шереметьево», пишет «Свободная пресса». Организация якобы приступила к оптимизации штата. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, в нескольких подразделениях аэропорта готовятся сокращения.
«Аэропорт "Домодедово" заявляет, что информация о якобы проводимых сокращениях на предприятиях Группы компаний, включая ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз" (ДКС), не соответствует действительности», - рассказали в "Домодедово".
Пресс-служба отметила, что массовых увольнений нет, аэропорт реализует плановые управленческие изменения для перераспределения функций и повышения эффективности взаимодействия с перевозчиками. Изменения не являются сокращениями и не затрагивают сотрудников, обеспечивающих бесперебойную работу авиагавани.
