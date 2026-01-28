Рубио заявил, что Ленин не признал бы политический строй на Кубе

Действующая политико-экономическая система Кубы не имеет отношения ни к классическому марксизму, ни к коммунизму и представляет собой нефункционирующую модель. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям.

По его словам, сложившийся на острове порядок управления нельзя в полной мере отнести к марксистскому или коммунистическому, поскольку даже Владимир Ленин, как отметил Рубио, не признал бы подобную интерпретацию этих идей. Госсекретарь подчеркнул, что экономика Кубы остается в неработоспособном состоянии.