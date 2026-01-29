«В США рассчитывают на то, что нынешняя кубинская власть упадет сама собой. Рубио (глава госдепа США Марко Рубио), выступая в американском Сенате, заявил, что Вашингтон ничего не делает и не собирается делать для того, чтобы сменить власть на Кубе, она упадет сама. Экономическая ситуация, вне всякого сомнения, критическая. Она аналогична, а, может быть, даже еще сильнее той ситуации, в которой Куба оказалась после того, как Советский Союз снизил экономическую поддержку кубинской экономики, а затем и Россия практически вовсе от этой экономической поддержки отказалась», - напомнил эксперт.

По его словам, резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы стало серьезным ударом по кубинской экономике.