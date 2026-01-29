«Упадет сама»: Почему США не станут проводить военную операцию на Кубе

В Вашингтоне понимают, что, в случае военной операции на Кубе, будут большие потери для американцев, заявил в разговоре с НСН ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

Резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы и Мексики, - это очень серьезный удар по кубинской экономике, заявил НСН ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Кубу, запасов нефти в стране при нынешнем уровне потребления и производства хватит на 15–20 дней, пишет Financial Times со ссылкой на данные платформы Kpler. Ранее СМИ сообщали, что новое руководство Венесуэлы пообещало США прекратить поставки нефти на Кубу, а Мексика уже приостановила свои нефтяные поставки на «Остров Свободы». Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум, заявила, что прекращение поставок нефти на Кубу — суверенное решение Мексики, а не результат давления извне.

Хейфец экономическую ситуацию на Кубе назвал критической.

«В США рассчитывают на то, что нынешняя кубинская власть упадет сама собой. Рубио (глава госдепа США Марко Рубио), выступая в американском Сенате, заявил, что Вашингтон ничего не делает и не собирается делать для того, чтобы сменить власть на Кубе, она упадет сама. Экономическая ситуация, вне всякого сомнения, критическая. Она аналогична, а, может быть, даже еще сильнее той ситуации, в которой Куба оказалась после того, как Советский Союз снизил экономическую поддержку кубинской экономики, а затем и Россия практически вовсе от этой экономической поддержки отказалась», - напомнил эксперт.

По его словам, резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы стало серьезным ударом по кубинской экономике.

«Ситуация критическая ещё и потому, что электричество на Кубе производит теплоэлектростанция с износившимся оборудованием, которая зависит от поставок горючего. Резкое их сокращение со стороны Венесуэлы, - это очень серьезный удар по кубинской экономике. Позиция Мексики тоже достаточно сложная, потому что давление со стороны Соединенных Штатов очень чувствительное. Мексика вместе с Канадой и США входит в объединение USMCA, где очень непростые, но привлекательные для каждой стороны, условия сотрудничества», - рассказал Хейфец.

О также считает, что американцам сейчас нет смысла проводить военную операцию на Кубе.

«Сейчас американцам нет смысла проводить военные операции типа венесуэльской, тем более, что на Кубе у них вряд ли что-то подобное получиться. Кубинская армия достаточно хорошо подготовлена. Старшие кубинские офицеры, генералы практически все имеют опыт военных действий в Анголе, Эфиопии. Опять же, большинство генералитета училось в советских военных учебных заведениях, в том числе в Академии Генерального штаба. В Вашингтоне хорошо понимают, что в случае военной операции будут большие потери для американцев», - добавил Хейфец.

Ранее Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна готова защищаться до последней капли крови, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

