СМИ: США рассматривают морскую блокаду Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты усиления давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады с целью прекращения поставок нефти в страну. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания, инициативу продвигают отдельные представители администрации, критикующие кубинское руководство. Источники также утверждают, что данную идею поддерживает госсекретарь США Марко Рубио.