СМИ: США рассматривают морскую блокаду Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты усиления давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады с целью прекращения поставок нефти в страну. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания, инициативу продвигают отдельные представители администрации, критикующие кубинское руководство. Источники также утверждают, что данную идею поддерживает госсекретарь США Марко Рубио.

США могут попытаться сменить режим на Кубе по венесуэльскому сценарию

Окончательное решение по вопросу морской блокады пока не принято.

Как отмечает Politico, соответствующие предложения могут быть представлены президенту США в составе более широкого пакета мер, направленных на усиление давления на Гавану и возможную смену власти на Кубе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:КубаСША

