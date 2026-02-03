Шойгу передал и.о. лидера Мьянмы послание от Путина

Ранее Шойгу с делегацией прибыл в Мьянму для переговоров с высшим политическим руководством страны.

«В первую очередь, по поручению... Владимира Путина хотел бы поздравить вас с успешным проведением всеобщих парламентских выборов и передать личное послание от главы российского государства», - подчеркнул секретарь Совбеза.

Шойгу назвал Мьянму давним и надежным партнером Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и указал, что Россия рассчитывает на сохранение высокого темпа развития двусторонних связей после формирования нового мьянманского парламента и правительства.

