Шойгу передал и.о. лидера Мьянмы послание от Путина

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу передал исполняющему обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайну послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Шойгу: Россия и Мьянма проведут переговоры по линии «Роскосмоса»

Ранее Шойгу с делегацией прибыл в Мьянму для переговоров с высшим политическим руководством страны.

«В первую очередь, по поручению... Владимира Путина хотел бы поздравить вас с успешным проведением всеобщих парламентских выборов и передать личное послание от главы российского государства», - подчеркнул секретарь Совбеза.

Шойгу назвал Мьянму давним и надежным партнером Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и указал, что Россия рассчитывает на сохранение высокого темпа развития двусторонних связей после формирования нового мьянманского парламента и правительства.

ФОТО: РИА Новости
