Трамп: Теперь Венесуэлу защищает армия США, а не Куба
Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне безопасность Венесуэлы будет обеспечивать американская армия, а не Куба. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, на протяжении многих лет Куба получала от Венесуэлы огромные объёмы нефти и финансовых средств, в обмен на которые предоставляла услуги по охране двух последних венесуэльских лидеров.
«Теперь у Венесуэлы есть США, самая мощная армия в мире, которая будет её защищать», - написал Трамп.
В ночь на 3 января США нанесли серию авиаударов по столице Венесуэлы - Каракасу. Президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
