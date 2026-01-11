Трамп: Теперь Венесуэлу защищает армия США, а не Куба

По словам Трампа, на протяжении многих лет Куба получала от Венесуэлы огромные объёмы нефти и финансовых средств, в обмен на которые предоставляла услуги по охране двух последних венесуэльских лидеров.

«Теперь у Венесуэлы есть США, самая мощная армия в мире, которая будет её защищать», - написал Трамп.

В ночь на 3 января США нанесли серию авиаударов по столице Венесуэлы - Каракасу. Президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».