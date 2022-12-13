Зачем платить больше? Поможет ли Турция вернуть российский газ в Европу

Россия может стать лидером в поставках газа в Европу и вернуть себе статус ключевого экспортера топлива в Евросоюз. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Он считает, что предпосылками к этому служат неминуемые географические и рыночные реалии. В частности, утверждает колумнист, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что отказ от газа из России «исторически невежественен и геополитически неверен».

Журналист отметил, что нынешняя цена, которую платит ФРГ за импорт газа (€140 за мегаватт-час), семикратно превышает средний показатель за период с 2010 по 2020 год. По мнению Бласа, чтобы оставаться конкурентоспособным в пищевой, химической и тяжелой промышленности, Евросоюз нуждается в дешевом голубом топливе. Лучшего варианта, чем газ из России, Европе не найти, уверен он.

«СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ» НЕ ТЕКУТ

В ночь на 26 сентября в результате диверсий вышли из строя газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», обеспечивавшие Европу топливом. Возможно ли восстановить их деятельность, можно будет сказать лишь после полной оценки ущерба, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Затруднился официальный представитель Кремля и с определением срока запуска газопроводов.

По его словам, необходимо «набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от "Газпрома"».

ТУРЕЦКИЙ ХАБ

Тем временем российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 13 октября предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб в Турции.