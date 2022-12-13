Зачем платить больше? Поможет ли Турция вернуть российский газ в Европу
Россия может вернуть себе статус лидера по поставкам топлива в Европу в силу рыночных и географических особенностей, создание газового хаба в Турции — одна из ключевых предпосылок к такому повороту событий.
Россия может стать лидером в поставках газа в Европу и вернуть себе статус ключевого экспортера топлива в Евросоюз. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
Он считает, что предпосылками к этому служат неминуемые географические и рыночные реалии. В частности, утверждает колумнист, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что отказ от газа из России «исторически невежественен и геополитически неверен».
Журналист отметил, что нынешняя цена, которую платит ФРГ за импорт газа (€140 за мегаватт-час), семикратно превышает средний показатель за период с 2010 по 2020 год. По мнению Бласа, чтобы оставаться конкурентоспособным в пищевой, химической и тяжелой промышленности, Евросоюз нуждается в дешевом голубом топливе. Лучшего варианта, чем газ из России, Европе не найти, уверен он.
«СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ» НЕ ТЕКУТ
В ночь на 26 сентября в результате диверсий вышли из строя газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», обеспечивавшие Европу топливом. Возможно ли восстановить их деятельность, можно будет сказать лишь после полной оценки ущерба, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Затруднился официальный представитель Кремля и с определением срока запуска газопроводов.
По его словам, необходимо «набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от "Газпрома"».
ТУРЕЦКИЙ ХАБ
Тем временем российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 13 октября предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб в Турции.
По словам президента России, это позволило бы регулировать цены на нормальном, рыночном уровне, без какой-либо политической окраски.
Несколькими днями позже, 19 октября, Эрдоган заявил, что ему удалось договориться с Путиным по вопросам строительства газового хаба. По его словам, создание проекта даст возможность Европе получать газ из России через Турцию.
ГАЗОВЫЙ РАСКОЛ ЕВРОСОЮЗА
При этом ряд экспертов заявили, что создание турецкого газового хаба может привести к расколу ЕС. Так, например, страны Южной Европы и Балканского полуострова могут осознать свою независимость от Германии.
По мнению турецкого аналитика центра London Energy Club Мехмет Огутчу, многие государства-члены Евросоюза одобрят строительство газового хаба, ведь это позволит им и решить собственные проблемы, и показать озабоченность экологической повесткой.
Однако заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил НСН, что государства Южной Европы и Балканского полуострова не смогут продвинуть свои интересы из-за малого политического и экономического веса для продвижения собственных интересов. В качестве примера эксперт назвал отказ Болгарии от «Южного потока».
ТУРЦИЯ НЕ ГОТОВА?
В свою очередь аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов заявил НСН, что для начала необходимо заручиться согласием европейских покупателей. Если они откажутся от участия в проекте, вызывает сомнение целесообразность его реализации.
Также эксперт отметил, что Турция абсолютно не готова к строительству хаба. По мнению Фролова, придется расширять действующие газотранспортные мощности по территории России, строить новые газопроводы по дну Черного моря, а также вводить дополнительные газотранспортные мощности на территории Евросоюза.
СКИДКИ ДЛЯ АНКАРЫ
Тем временем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что Анкара вполне может потребовать у Москвы дополнительные скидки на газ, имея определенные рычаги давления.
Например, Турция может указать России на то, что та предоставила отсрочку для оплаты члену ЕС Венгрии и тем более не откажет стране, не поддержавшей антироссийские санкции. Также Анкара может упомянуть о создании газового хаба на территории Турции и представить это как обмен встречными шагами.
Эксперт отметил, что газ в Турцию и так поступает по заниженной цене, даже при том, что частные турецкие компании не всегда выполняли взятые на себя обязательства. Если же Москва откажет Анкаре в дополнительных скидках, то турецкая сторона может пойти на более жесткие меры, связанные как с реализацией проекта газового хаба, так и с товарообменом между двумя странами.
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