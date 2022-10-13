«Сами себя высекли»: Турция начнет диктовать условия Европе по транзиту газа

Ряд экспертов высказывали мнение, что создание в Турции газового хаба может расколоть Евросоюз. В частности, страны Южной Европы и Балканского полуострова поймут, что газ рядом, и от Германии они не зависят. Гривач считает, что этим странам не хватит политического веса для продвижения своих интересов.

«Евросоюз уже весьма и весьма расколот, но у стран Юго-Восточной Европы есть некоторый дефицит политического и экономического веса, чтобы продвигать свои интересы. Отказ Болгарии от "Южного потока" 8 лет назад наглядное тому подтверждение», - напомнил Гривач.

Аналитик также считает, что отношения России и Европы в части газовых вопросах пока не изменятся.

«Европа не пойдет на смену публичной позиции. Но это может произойти по мере усиления энергетического кризиса в ближайшие месяцы и в случае геополитической деэскалации», - резюмировал Гривач.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что «Турецкий поток» мог бы обеспечить газом Италию и Южную Европу, но в Германию он оттуда никак не попадет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

