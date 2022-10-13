«Сами себя высекли»: Турция начнет диктовать условия Европе по транзиту газа
Германия могла стать мощнейшим газовым хабом в ЕС, но не добилась снятия санкций с оборудования для «Северного потока», сказал НСН аналитик Алексей Гривач.
Создание в Турции крупнейшего газового хаба усилит позиции Анкары в обсуждении вопросов транзитных поставок энергоресурсов в Европу, заявил НСН заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в Турции можно создать крупнейший газовый хаб и пустить по нему в Европу объемы, шедшие по «Северным потокам». Гривач считает, что этот проект сыграет на повышение стратегических позиций республики.
«С запуском «Северного потока-2» Германия стала бы мощнейшим газовым хабом в Европе, но они сами себя высекли, остановив сертификацию и не сумев добиться отмены санкций против оборудования для «Северного потока». Диверсиями (взрыв трех ниток СП-1 и СП-2. - прим. НСН) им сильно «помогли» усугубить ситуацию. Очевидно, что если они не проявят чудеса героизма и дипломатии по восстановлению балтийской инфраструктуры, то не видать им хаба как своих ушей вне зависимости от развития сотрудничества России и Турции. С другой стороны, этот проект усилит стратегические и тактические позиции Анкары в обсуждении вопросов поставок энергоресурсов в Европу транзитом через турецкую территорию», - сказал Гривач.
Ряд экспертов высказывали мнение, что создание в Турции газового хаба может расколоть Евросоюз. В частности, страны Южной Европы и Балканского полуострова поймут, что газ рядом, и от Германии они не зависят. Гривач считает, что этим странам не хватит политического веса для продвижения своих интересов.
«Евросоюз уже весьма и весьма расколот, но у стран Юго-Восточной Европы есть некоторый дефицит политического и экономического веса, чтобы продвигать свои интересы. Отказ Болгарии от "Южного потока" 8 лет назад наглядное тому подтверждение», - напомнил Гривач.
Аналитик также считает, что отношения России и Европы в части газовых вопросах пока не изменятся.
«Европа не пойдет на смену публичной позиции. Но это может произойти по мере усиления энергетического кризиса в ближайшие месяцы и в случае геополитической деэскалации», - резюмировал Гривач.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что «Турецкий поток» мог бы обеспечить газом Италию и Южную Европу, но в Германию он оттуда никак не попадет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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