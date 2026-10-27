Элитный почерк: Как Игорь Бутман стал легендой мирового джаза
Давид Голощекин рассказал НСН о вкладе Игоря Бутмана в популяризацию джаза и о том, как формировался индивидуальный почерк музыканта.
Художественный руководитель Филармонии джазовой музыки, народный артист РФ Давид Голощекин рассказал НСН, в чем уникальность стиля Игоря Бутмана и почему его путь — это не просто карьера музыканта, а мост между культурами.
27 октября саксофонисту и худруку Московского джазового оркестра Игорю Бутману исполнилось 65 лет. Наставник музыканта Давид Голощекин признался, что гордится Бутманом и назвал его главные качества как музыканта.
«Поскольку Игорь Бутман — мой ученик, я могу по праву им гордиться: я его научил играть, и он сделал очень многое для популяризации джаза. Учитывая его энергию, работоспособность и коммуникабельность, с его именем действительно связана популяризация джаза и его известность за пределами нашей страны — вклад его абсолютно велик. Он прошел замечательную школу, осваивал все лучшее из творчества великих саксофонистов и впитал это в себя, благодаря чему у него сформировался узнаваемый почерк. Он проявляется в звукоизвлечении, конкретном звуке, импровизационном мышлении, построении фраз и безупречном владении инструментом — сразу слышно, что играет именно Бутман. Он обладает своим лицом, своим почерком и индивидуальным джазовым мышлением — это его главные качества как музыканта», — сказал собеседник НСН.
По его словам, индивидуальный почерк Бутмана как саксофониста проявляется в звукоизвлечении.
«Это, конечно, в звукоизвлечении, в его конкретном звуке, в его импровизационном мышлении, построении фраз и безупречном владении инструментом с точки зрения техники. Это сразу заметно и можно сразу сказать, что это играет Бутман. Поэтому он обладает своим лицом, своим почерком и своим индивидуальным джазовым мышлением. Это его основные качества как джазового музыканта», — указал Голощекин.
Он также назвал Бутмана музыкантом мирового уровня.
«Игорь учился в Америке, долго жил там и вошел в элиту американских джазовых музыкантов — играл со многими великими и знаменитыми. Это своего рода прекрасный "пас рукопожатия", шаг к сближению и взаимопониманию. Ведь джаз родился в Америке и по сути является американским искусством, но сегодня музыканты мирового уровня, такие как Бутман (а таких не так много в мире, несмотря на обилие джазовых исполнителей), делают большой шаг к музыкальному диалогу между странами — и это, на мой взгляд, очень важное явление», — добавил Голощекин.
Ранее Бутман сказал НСН, что японская публика тепло встретила артистов Санкт-Петербургской филармонии, потому что они хорошо делают свою дело, а страны Азии в целом положительно относятся к российским музыкантам.
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