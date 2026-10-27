27 октября саксофонисту и худруку Московского джазового оркестра Игорю Бутману исполнилось 65 лет. Наставник музыканта Давид Голощекин признался, что гордится Бутманом и назвал его главные качества как музыканта.

«Поскольку Игорь Бутман — мой ученик, я могу по праву им гордиться: я его научил играть, и он сделал очень многое для популяризации джаза. Учитывая его энергию, работоспособность и коммуникабельность, с его именем действительно связана популяризация джаза и его известность за пределами нашей страны — вклад его абсолютно велик. Он прошел замечательную школу, осваивал все лучшее из творчества великих саксофонистов и впитал это в себя, благодаря чему у него сформировался узнаваемый почерк. Он проявляется в звукоизвлечении, конкретном звуке, импровизационном мышлении, построении фраз и безупречном владении инструментом — сразу слышно, что играет именно Бутман. Он обладает своим лицом, своим почерком и индивидуальным джазовым мышлением — это его главные качества как музыканта», — сказал собеседник НСН.



По его словам, индивидуальный почерк Бутмана как саксофониста проявляется в звукоизвлечении.

«Это, конечно, в звукоизвлечении, в его конкретном звуке, в его импровизационном мышлении, построении фраз и безупречном владении инструментом с точки зрения техники. Это сразу заметно и можно сразу сказать, что это играет Бутман. Поэтому он обладает своим лицом, своим почерком и своим индивидуальным джазовым мышлением. Это его основные качества как джазового музыканта», — указал Голощекин.