Песков: Турция положительно отреагировала на идею создать газовый хаб

Турецкая сторона весьма положительно отреагировала на предложение президента РФ Владимира Путина создать новый газовый хаб, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

«Была весьма заинтересованная реакция», - подчеркнул Песков.

Песков заявил, что Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине

Переговоры президентов России и Турции прошли в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Путин рассказал Эрдогану, о планах Москвы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря.

По словам Пескова, президенты двух стран уже поручили детально и оперативно проработать возможности реализации этой инициативы.

Ранее Путин и Эрдоган обсудили вопросы строительства Россией в Турции ещё одной АЭС, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Российский ГазТранзит ГазаПесковРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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