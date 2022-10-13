Песков: Турция положительно отреагировала на идею создать газовый хаб
Турецкая сторона весьма положительно отреагировала на предложение президента РФ Владимира Путина создать новый газовый хаб, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.
«Была весьма заинтересованная реакция», - подчеркнул Песков.
Переговоры президентов России и Турции прошли в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Путин рассказал Эрдогану, о планах Москвы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря.
По словам Пескова, президенты двух стран уже поручили детально и оперативно проработать возможности реализации этой инициативы.
Ранее Путин и Эрдоган обсудили вопросы строительства Россией в Турции ещё одной АЭС, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- «Локомотив» назначил Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера
- Миронов назвал паникерами уехавших из-за мобилизации россиян
- МИД РФ: Резолюция ГА ООН по Украине нацелена на затягивание конфликта
- «Человек может резко пожелтеть»: терапевт предупредила об опасности парацетамола
- Глава Херсонской области попросил российские власти помочь с выездом жителей
- Минобороны РФ вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих
- Песков: несколько человек арестованы после попытки теракта на «Турецком потоке»
- Эстония отправит на Украину новую партию боеприпасов и военного снаряжения
- Олег Гаркуша: Никогда не читаю сценарии на съемках в кино
- Зеленский в очередной раз исключил возможность переговоров с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru