Песков: Турция положительно отреагировала на идею создать газовый хаб

Переговоры президентов России и Турции прошли в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Путин рассказал Эрдогану, о планах Москвы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря.

По словам Пескова, президенты двух стран уже поручили детально и оперативно проработать возможности реализации этой инициативы.

Ранее Путин и Эрдоган обсудили вопросы строительства Россией в Турции ещё одной АЭС, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

