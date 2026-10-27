В Госдуме раскрыли налоговую хитрость для супругов при покупке жилья

По его словам, купленное в браке за общие средства жилье считается совместной собственностью, если иное не установлено по профильному договору. Причем не важно, на кого оформлены документы.



Каждый супруг вправе оформить возврат налога, если не исчерпал лимит. Вычет составляет 2 млн рублей на человека. Право нельзя передать, а после полного использования лимита повторно его не получить. При стоимости квартиры от 4 млн рублей каждый может заявить расходы по 2 млн, если она дешевле, расходы распределяются между парой, но в сумме не должны превышать его стоимость.



С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ от 13 до 22%. При полном использовании вычета каждый супруг потенциально может получить до 440 тыс. рублей, но итог зависит от уплаченного налога.



Для этого нужно самостоятельно обратиться за вычетом и подтвердить расходы. Понадобятся бумаги по сделке, подтверждение брака и заявление о распределении расходов. Подать их можно через личный кабинет налогоплательщика или через работодателя.



Если у одного из супругов временно нет доходов, облагаемых НДФЛ, возврат за этот период не получится, но право сохранится.



Недавно рассказывали, когда в РФ смогут увеличить налоговый вычет на жилье.

