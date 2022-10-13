Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции

Президент РФ Владимир Путин рассказал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции, сообщают РИА Новости.

Встреча глав России и Турция состоялась в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Астане

«Мы могли бы спокойно регулировать цены на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски», — предложил Путин турецкому президенту.

Российский лидер назвал заоблачной нынешнюю стоимость этого вида топлива.

Ранее Путин заявил о попытке подрыва газопровода «Турецкий поток», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Газопровод Турецкий ПотокАстанаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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