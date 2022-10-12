«Готовы замерзнуть!»: Газовый хаб в Турции не заинтересует Европу раньше весны

Европейские потребители российского газа до весны не будут переориентироваться на его поставки через Турцию, предположил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в Турции можно создать крупнейший газовый хаб и пустить по нему в Европу объемы, шедшие по «Северным потокам».