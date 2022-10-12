«Готовы замерзнуть!»: Газовый хаб в Турции не заинтересует Европу раньше весны
«Турецкий поток» мог бы обеспечить газом Италию и Южную Европу, но в Германию он оттуда никак не попадет, сказал в эфире НСН Сергей Пикин.
Европейские потребители российского газа до весны не будут переориентироваться на его поставки через Турцию, предположил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в Турции можно создать крупнейший газовый хаб и пустить по нему в Европу объемы, шедшие по «Северным потокам».
«Ключевой вопрос – как газ, который может пойти дополнительно к тем объемам, которые уже идут по "Турецкому потоку", попадет на территорию потребителей, ранее использовавших газ из "Северного потока". Честно говоря, это проблематично, потому что здесь газ выходил напрямую на Германию. Через "Турецкий поток" газ в Германию никак не поступит», - сказал Пикин.
По его мнению, газ через «Турецкий поток» мог бы пойти в Италию и Южную Европу.
«Любой контракт имеет две составляющие: спрос и инфраструктура, по которой газ идет покупателю. Для части потребителей такая инфраструктура как бы есть: Венгрия уже на "Турецком потоке", Балканы, теоретически Южная Европа, включая Италию, тоже может присоединиться. Но захочет ли Италия, непонятно, они надеются на дополнительные поставки из Алжира», - разъяснил директор Фонда энергетического развития.
Пикин считает, что Европа готова «замерзнуть» и только после этого начнет думать о новых контрактах.
«Думаю, что обсуждение дополнительных поставок начнется не раньше весны следующего года. Они готовы замерзнуть этой зимой и только после этого искать возможности устранения ошибок, но не раньше. Сейчас европейские потребители не готовы что-то менять. Они в полной уверенности, что запасенного ими газа хватит для прохождения зимнего периода, хотя это далеко не так и есть очень много рисков», - заключил собеседник НСН.
В середине октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия проработают вопрос строительства дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток».
Ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на восстановление поврежденных в результате диверсии трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» потребуется не менее полугода.
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