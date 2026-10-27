Стас Михайлов отказался петь там, где его не слушают
Народный артист РФ Стас Михайлов в разговоре с NEWS.ru заявил, что сейчас не позволит себе петь там, где его не слушают.
По его словам, на старте карьеры, когда он ещё был человеком неизвестным, ему приходилось выступать перед публикой, которая не слушала его песни.
Михайлов признался, что это его очень задевало, так как он исполнял очень серьёзные для себя вещи.
«Я думал: «Ну как же так? Я пою такие серьёзные вещи. Никто не слушает», — признался исполнитель.
Он добавил, что сейчас ситуация совершенно иная, однако тот опыт необходимо было пройти.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что большая часть музыкальной аудитории в России выросла на шансоне и бардовской песне, а Стас Михайлов полностью соответствует вкусу этого слушателя.
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