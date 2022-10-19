Эрдоган объявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу газового хаба, сообщает РИА Новости.
По его словам, этот хаб позволит Европе, решающей вопросы обеспечения энергия предстоящей зимой, использовать голубое топливо из РФ через Турцию.
«У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию»,- заключил Эрдоган.
Ранее Путин заявил, что Турция оказалась самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу, сообщает RT.
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