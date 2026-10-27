Россиянам рассказали, как следует бороться с шумными заведениями в домах

Он привёл в пример Москву, где действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины». Документ запрещает нарушать тишину в период с 23:00 до 07:00, в том числе на придомовых территориях. Для тех, кто игнорирует данные требования, предсмотрены штрафы до двух тысяч рублей для граждан, и до 80 тысяч рублей - для юрлиц.

Юрист указал, что закон распространяется на расположенные в домах заведения. Крики, драки и другие нарушения общественного порядка со стороны посетителей на улице - это повод обратиться в полицию, Роспотребнадзор и прокуратуру.

«Суд вправе запретить деятельность, создающую опасность причинения вреда. Поэтому жильцам целесообразно действовать коллективно: направлять обращения, собирать видеозаписи, результаты проверок и другие доказательства», — заключил Жорин.

Ранее член союза юристов-блогеров Илона Прокофьева заявила, что режим тишины регулируется на региональном уровне и часто не делает исключений для праздничной ночи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».