Лантратова: Нарушений режима тишины в Алешках не зафиксировано

«По состоянию на 17:30 27 октября нарушений режима прекращения огня ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано», - написала она.

Омбудсмен указала, что от соблюдения достигнутых договорённостей в дальнейшем «зависит возможность оказать помощь» остающимся в городе людям.

Лантратова добавила, что совместная работа с её украинским коллегой Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп продолжается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная пауза в Алёшках может стать примером для договорённостей о прекращении огня на других участках, где мирное население нуждается в помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

