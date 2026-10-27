Лантратова: Нарушений режима тишины в Алешках не зафиксировано
Договорённости о соблюдении режима тишины в городе Алёшки Херсонской области выполняются полностью. Об этом в своём канале в Максе заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«По состоянию на 17:30 27 октября нарушений режима прекращения огня ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано», - написала она.
Омбудсмен указала, что от соблюдения достигнутых договорённостей в дальнейшем «зависит возможность оказать помощь» остающимся в городе людям.
Лантратова добавила, что совместная работа с её украинским коллегой Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп продолжается.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная пауза в Алёшках может стать примером для договорённостей о прекращении огня на других участках, где мирное население нуждается в помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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