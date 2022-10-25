«Будут скидки»: Благодаря газовому хабу Турция обрела рычаг давления на Россию

Ранее Турция попросила у «Газпрома» скидку на российский газ, а также отсрочку по платежам. Об этом заявил министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати изданию Financial Times. Размер скидки не уточняется, но Небати напомнил, что Турция заупает у России «огромное количество» газа. Юшков отметил, что у Турции сейчас достаточно сильная переговорная позиция для получения дополнительной скидки на газ из России.

«Возможно, Анкара сумеет выторговать у Москвы дополнительные льготы. При желании Турция может указать на то, что Россия предоставила отсрочку для оплаты Венгрии (члену Евросоюза), а уж стране, не поддержавшей антироссийские санкции, вряд ли сможет отказать. Это весомый аргумент с турецкой стороны. Кроме того, Турция может упомянуть и идею создания газового хаба на территории Турции, даже учитывая то, что хаб выгоден самой Турции. В нынешней ситуации это может быть представлено как обмен встречными шагами. России выгодно было бы найти некое компромиссное решение: например, предоставлять скидку на дополнительные объемы закупки. Повторюсь, шансы Турции получить преференции довольно высоки», — подчеркнул аналитик.

Собеседник НСН заявил, что Анкара и так покупает у Москвы газ по заниженной цене.

«Газ в Турцию поступает по более дешевой цене, чем по контрактам “Газпрома” с европейскими компаниями. У турецких фирм с “Газпромом” подписаны контракты, предусматривающие нефтяную индексацию, то есть стоимость газа по таким договорам привязана к стоимости нефти. Ориентировочная цена на российский газ для турецких компаний сейчас составляет 600-700 долларов за тысячу кубометров в то время, как европейцы закупают газ у России по цене около 1500 долларов, а впоследствии цена для европейских потребителей может подняться до 2000 долларов из-за особенностей ценообразования. Мы сейчас являемся крупнейшими поставщиками газа в Турцию, потому что наше предложение самое выгодное», — сказал аналитик.

При этом Юшков указал, что турецкие компании не всегда выполняли взятые на себя обязательства.

«Случались конфликты с частными турецкими компаниями, которые не выполняли условия закупки газа, а впоследствии чуть ли не подавали на банкротство во избежание дальнейших преследований. Однако вопреки этому Турция имеет возможность просить для себя более выгодные условия и пользуется ей, не стесняясь получать дополнительную выгоду», — отметил Юшков.

Собеседник НСН отметил, что Москва может отказать Анкаре в предоставлении дополнительных скидок, но тогда турецкая сторона может пойти на более жесткие меры.

«Возможно, последуют жесткие намеки со стороны Анкары по поводу реализации проекта с газовым хабом, вообще с потоком товаров, следующим из России через Турцию на мировой рынок и обратно. Повторюсь, у Турции сейчас много инструментов давления на Россию. Другой вопрос, какие это будут скидки и на каких условиях. Возможно, получится увязать размер скидки с ценами на мировом рынке. Например, если цена на газ для Турции превысит 700 долларов за 1000 кубометров, тогда можно предоставить скидку 100 долларов. Если же цена снижается до определенного уровня, тогда эта скидка уходит, чтобы не продавать газ совсем за копейки. Вполне можно прописать в соглашении все риски», — заявил аналитик.

В заключение Юшков обозначил условия, в каких сейчас находится Россия в области поставок газа и нефти.

«По газу действительно есть проблемы. Нефть и уголь легко перевозить, поэтому когда их в Европе стали меньше покупать, вводить эмбарго, мы просто погрузили эти углеводороды и отправили на другие рынки. С газом все сложнее, так как его технически сложно транспортировать, газопроводы нельзя развернуть, крупнотоннажные заводы по сжижению газа мы строить не умеем, поэтому когда мы сокращали объемы поставки в Европу нашего газа, нам приходилось на такой же объем сокращать добычу. Точно так же может получиться, если мы потеряем турецкий рынок. Конечно же, мы заинтересованы в его сохранении, так как Турция становится крупнейшим покупателем нашего газа», — заключил Юшков.

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