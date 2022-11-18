Песков ответил на вопрос о перспективах ремонта «Северных потоков»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать перспективу ремонта «Северных потоков» можно будет только после полной оценки ущерба, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что «нужно набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от «Газпрома».

«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, нужно проанализировать эти данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или не восстановления», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Службе безопасности Швеции заявили, что на месте диверсии на «Северных потоках» нашли и изъяли посторонние предметы со следами взрывчатых веществ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывДмитрий ПесковГазопроводСеверный ПотокСеверный Поток-2
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