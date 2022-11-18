Песков ответил на вопрос о перспективах ремонта «Северных потоков»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать перспективу ремонта «Северных потоков» можно будет только после полной оценки ущерба, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что «нужно набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от «Газпрома».
«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, нужно проанализировать эти данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или не восстановления», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Службе безопасности Швеции заявили, что на месте диверсии на «Северных потоках» нашли и изъяли посторонние предметы со следами взрывчатых веществ, сообщает RT.
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