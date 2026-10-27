Россиянам объяснили, нужно ли заставлять ребенка учиться на каникулах

По её мнению, попытка родителей превратить каникулы в интенсив по устранению пробелов может в итоге ещё больше утомить ребёнка.

Доцента Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова, в свою очередь, указала, что поддерживать знания небольшими регулярными занятиями можно, но в случае, если они действительно нужны. Однако в первую очередь следует восстановить силы.

«Если действительно накопились пробелы... лучше вместе выбрать одну-две наиболее важные темы и спокойно уделить им время, оставив достаточно пространства для встреч с друзьями и любимых занятий», – указала Гольдштейн.

Она добавила, что во время каникул допустимы небольшие изменения привычного расписания, например, ребёнок может поспать подольше. А за несколько дней до возвращения в школу постепенно возвращаться в привычный режим.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов указал, что каникулы для школьников должны длиться не меньше девяти дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

