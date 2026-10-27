Россиянам объяснили, нужно ли заставлять ребенка учиться на каникулах
Школьные каникулы – это время для восстановления сил, поэтому не следует во что бы то ни стало заполнять их дополнительными занятиями. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог одной из онлайн-школ Кира Гольдштейн.
По её мнению, попытка родителей превратить каникулы в интенсив по устранению пробелов может в итоге ещё больше утомить ребёнка.
Доцента Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова, в свою очередь, указала, что поддерживать знания небольшими регулярными занятиями можно, но в случае, если они действительно нужны. Однако в первую очередь следует восстановить силы.
«Если действительно накопились пробелы... лучше вместе выбрать одну-две наиболее важные темы и спокойно уделить им время, оставив достаточно пространства для встреч с друзьями и любимых занятий», – указала Гольдштейн.
Она добавила, что во время каникул допустимы небольшие изменения привычного расписания, например, ребёнок может поспать подольше. А за несколько дней до возвращения в школу постепенно возвращаться в привычный режим.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов указал, что каникулы для школьников должны длиться не меньше девяти дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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