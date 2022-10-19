«Турция не готова!»: В Москве оценили перспективы нового газового хаба
Мощность «Турецкого потока» можно удвоить, но - это огромный фронт работы на территории России, Турции и ЕС, сказал в эфире НСН Александр Фролов.
Создание газового хаба в Турции предполагает строительство инфраструктуры на дне Черного моря, но главный вопрос – согласие европейских покупателей, заявил в интервью НСН аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Владимиром Путиным о создании в его стране газового хаба.
«То, что власти договорились, это здорово, но теперь надо еще один момент решить, который является более сложным. Требуется согласие со стороны европейских покупателей. Если они не выскажут желание участвовать в этом процессе, - а именно на их плечи ляжет создание инфраструктуры в ЕС, - будет не совсем ясно, что это за хаб и кому он нужен. Путин фактически заявлял, что мы перенаправляем объемы с севера на юг, в этом случае создание газового хаба подразумевает развитие инфраструктуры», - сказал Фролов.
При этом он отметил, что в Турции сейчас «ничего не готово» для создания хаба.
«В Турции для этого абсолютно ничего не готово. Если говорить о системе, при которой мы отказываемся от северного маршрута поставок и начинаем прокачивать южный маршрут, это потребует расширения существующих газотранспортных мощностей на территории России. Кроме того, придется построить новые газопроводы по дну Черного моря, чтобы этот газ доставить в Турцию. Также потребуются дополнительные газотранспортные мощности на территории Евросоюза, которые будут способны принять этот газ», - разъяснил эксперт.
Фролова также объяснил, как довести мощность «Турецкого потока» до уровня «Северного».
«Один только "Северный поток" - это 55 млрд кубометров газа, причем это номинальная мощность. Прокачивалось через него в прошлом году 59,2 млрд кубов. При этом мощность "Турецкого потока" 31 млрд кубов. На территории РФ есть инфраструктура, которая может позволить в разумные сроки удвоить мощность "Турецкого потока" - там лежат две трубы, а вы еще две параллельно строите. Мощность проекта "Южный поток" позволяла подать к побережью Черного моря 63 млрд кубов газа, однако в полной мере была реализована только западная часть этого южного коридора. Если достроить восточную часть, можно будет подать еще 31 млрд кубов, но помимо этого нужно построить газопроводы, приемную инфраструктуру на территории Турции и ЕС, в общем работы непочатый край», - заключил собеседник НСН.
Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Астане в середине октября рассказал турецкому коллеге об идее создания газового хаба в Турции. 19 октября Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что договоренности достигнуты.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее предположил в беседе с НСН, что до весны европейские потребители российского газа не будут переориентироваться на его поставки через Турцию.
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