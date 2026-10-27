Экологи РАН рассказали, как завезенные животные угрожают природе

Он пояснил, что попавшие в непривычную среду животные могут начать бесконтрольно размножаться и потреблять ресурсы, которые необходимы местным видам. Это становится особенно опасным, когда в экосистеме у новых обитателей нет естественных врагов.

Эксперт рассказал, что, например, завезённые в Новую Зеландию кошки стали серьёзной угрозой для местных птиц, а в Австралии настоящим бедствием стали завезённые европейские кролики - распространяясь по континенту, они уничтожали растительность и наносили ущерб сельскому хозяйству.

«Если в такие моменты их не вывозить? Разрушится экосистема, она коллапсирует, и получится место локального экологического коллапса», — указал Акшинцев.

Биолог-охотовед, доктор биологических наук, академик РАЕН Анатолий Кудактин добавил, что особенно опасны для островной растительности одичавшие свиньи, так как они «копают грунт и выкапывают корни», что угрожает растениям. Такую же опасность представляют и завезённые козы.

Ранее эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко заявил, что в России почти не осталось отечественных бобров, так как их полностью вытеснили завезённые канадские животные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».