Ушаков рассказал подробности разговора Путина со Стуббом и Стере
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что глава Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров по поводу завершения конфликта. Об этом пишет ТАСС.
Ушаков заявил об этом, раскрывая подробности сегодняшнего разговора Владимира Путина с финским и норвежским коллегами Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере.
По словам помощника президента России, в случае приезда Зеленскому в столицу ему обеспечат все условия, включая безопасность.
При этом он уверен, что контакты руководителей двух стран возможны после окончания переговоров для подписания документов.
Недавно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что конкретной даты трехсторонних переговоров по Украине пока нет.
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