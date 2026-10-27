Ушаков рассказал подробности разговора Путина со Стуббом и Стере

Ушаков заявил об этом, раскрывая подробности сегодняшнего разговора Владимира Путина с финским и норвежским коллегами Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере.



По словам помощника президента России, в случае приезда Зеленскому в столицу ему обеспечат все условия, включая безопасность.



При этом он уверен, что контакты руководителей двух стран возможны после окончания переговоров для подписания документов.



Недавно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что конкретной даты трехсторонних переговоров по Украине пока нет.

