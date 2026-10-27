Ушаков рассказал подробности разговора Путина со Стуббом и Стере

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что глава Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров по поводу завершения конфликта. Об этом пишет ТАСС.

СМИ: В Финляндии планировали тайную встречу по Украине

Ушаков заявил об этом, раскрывая подробности сегодняшнего разговора Владимира Путина с финским и норвежским коллегами Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере.

По словам помощника президента России, в случае приезда Зеленскому в столицу ему обеспечат все условия, включая безопасность.

При этом он уверен, что контакты руководителей двух стран возможны после окончания переговоров для подписания документов.

Недавно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что конкретной даты трехсторонних переговоров по Украине пока нет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры