Продюсер Рудченко допустил, что концерты Долиной отменили из-за низкого спроса

По его словам, к сложившейся ситуации привело «систематическое высокомерное поведение к обычным людям и их комментариям». В итоге действия Долиной «похоронили её репутацию».

«Её не носят на руках, как прежде. Возможно, отмены выступлений связаны как раз именно с тем, что плохо продаются билеты», — допусил Рудченко.

Он добавил, что певица в настоящее время работает только на истинных ценителей её творчества, продолжающих любить её, несмотря на скандалы.

Ранее Лариса Долина приостановила выступления и отменила пять концертов до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

