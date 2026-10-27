Продюсер Рудченко допустил, что концерты Долиной отменили из-за низкого спроса
Концерты народной артистки РФ Ларисы Долиной могли быть отменены из-за низкого спроса на билеты. Таким мнением с сайтом aif.ru поделился продюсер Павел Рудченко.
По его словам, к сложившейся ситуации привело «систематическое высокомерное поведение к обычным людям и их комментариям». В итоге действия Долиной «похоронили её репутацию».
«Её не носят на руках, как прежде. Возможно, отмены выступлений связаны как раз именно с тем, что плохо продаются билеты», — допусил Рудченко.
Он добавил, что певица в настоящее время работает только на истинных ценителей её творчества, продолжающих любить её, несмотря на скандалы.
Ранее Лариса Долина приостановила выступления и отменила пять концертов до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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