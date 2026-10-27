Ключевая проблема в сфере доставки готовой еды заключается в формате взаимоотношений между субъектами этой отросли. В беседе с НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов посетовал на то, что потребители зачастую не знают, на кого жаловаться в случае некачественной продукции.

Ранее комитет Совета Федерации по регламенту рекомендовал Роспотребнадзору проработать инициативу согласно которой сервисы доставки будут нести ответственность за качество готовой еды наравне с поставщиками. Они, в частности, будут должны проверять у контрагентов наличие уведомления надзорного ведомства о начале деятельности, необходимой разрешительной документации на продукцию и регистрации в системе маркировки и прослеживаемости. Помимо этого, в Роспотребнадзоре должны быть сведения о том, допускали ли поставщики нарушения, способные повлиять на качество и безопасность еды. Койтов пояснил, что в сфере доставки блюд существуют три принципиально разные схемы. И простому обывателю сложно понять, кому предъявить претензию в случае получения некачественной еды.

«Первая – это доставка из магазинов готовой упакованной еды, то есть как товара. Вторая схема — это доставка также готовой упакованной еды из общепита, а это уже услуги общественного питания, а не товар. И третья схема — это так называемые dark kitchen, темные кухни или облачные кухни. Они представляют из себя некий цех, где готовят еду как в общепите и доставляют её непосредственно покупателю. При этом облачные кухни работают и как предприятия общественного питания, и как производитель готовой еды, то есть товара. В итоге все эти три схемы для потребителя представляются не до конца понятными и надо быть специалистом с глубокими познаниями, чтобы понять в какие правоотношения вы выступаете», - пояснил Койтов.