Россиянам раскрыли, кто отвечает за некачественную готовую еду
В России существует несколько схем по доставке готовой еды и разная степень ответственности за некачественный продукт, заявил НСН Алексей Койтов
Ключевая проблема в сфере доставки готовой еды заключается в формате взаимоотношений между субъектами этой отросли. В беседе с НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов посетовал на то, что потребители зачастую не знают, на кого жаловаться в случае некачественной продукции.
Ранее комитет Совета Федерации по регламенту рекомендовал Роспотребнадзору проработать инициативу согласно которой сервисы доставки будут нести ответственность за качество готовой еды наравне с поставщиками. Они, в частности, будут должны проверять у контрагентов наличие уведомления надзорного ведомства о начале деятельности, необходимой разрешительной документации на продукцию и регистрации в системе маркировки и прослеживаемости. Помимо этого, в Роспотребнадзоре должны быть сведения о том, допускали ли поставщики нарушения, способные повлиять на качество и безопасность еды. Койтов пояснил, что в сфере доставки блюд существуют три принципиально разные схемы. И простому обывателю сложно понять, кому предъявить претензию в случае получения некачественной еды.
«Первая – это доставка из магазинов готовой упакованной еды, то есть как товара. Вторая схема — это доставка также готовой упакованной еды из общепита, а это уже услуги общественного питания, а не товар. И третья схема — это так называемые dark kitchen, темные кухни или облачные кухни. Они представляют из себя некий цех, где готовят еду как в общепите и доставляют её непосредственно покупателю. При этом облачные кухни работают и как предприятия общественного питания, и как производитель готовой еды, то есть товара. В итоге все эти три схемы для потребителя представляются не до конца понятными и надо быть специалистом с глубокими познаниями, чтобы понять в какие правоотношения вы выступаете», - пояснил Койтов.
Собеседник НСН уточнил, что если человек покупает готовую еду как товар, то перед ним несут ответственность и тот, кто продал, и тот, кто её изготовил. А в случае с общепитом ответственное лицо только одно – это исполнитель, то есть тот, кто предложил вам некачественное блюдо.
Вместе с тем глава Союза потребителей России вступился за доставщиков, для которых предлагается ввести ответственность наравне с поставщиками и изготовителями.
«Я не понимаю, что реально значит, что доставщик будет отвечать? Доставщик - это курьер. Как курьер может отвечать за качество готовой еды. Тогда мы должны завтра все курьерские службы, СДЭКи всякие, Яндекс.Доставку и, кстати, «Почту России» тоже сделать обязательно ответственными за качество товаров, которые они присылают из маркетплейсов и интернет-магазинов. Ну, это же абсурд. Понятно, что доставщик отвечает за путь от места, где еда была произведена и отгружена до потребителя. И если блюдо пришло к потребителю очевидно испорченное, то главный вопрос – кто в этом виноват?», - сказал Койтов.
При этом он добавил, что в российском Союзе потребителей призывают к тому, чтобы маркетплейсы услуг по доставке готовой еды несли большую ответственность за тех, кто через них предлагает готовую еду. По его словам, необходимо проверять качество продукции, но при этом не вмешиваться в хозяйственную и производственную деятельность этих предприятий. Отдельно собеседник НСН отметил важность чёткой и понятной обратной связи потребителей через агрегаторы гастрономических предложений с ресторанами, магазинами и облачными кухнями.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал в пресс-центре НСН о том, что заказывая готовую еду в ретейле, люди не всегда даже понимают, что они едят, к тому же все это сводится к фаст-фуду, который подменяет культуру кулинарии.
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