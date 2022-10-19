«Экстремальный уровень»: Газовый хаб в Турции грозит расколом Евросоюза

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», - приводит Anadolu слова турецкого лидера.

Согласно данным аналитической компании Rystad Energy, общий экспорт «Газпрома» в Европу, включая «Турецкий поток», по состоянию на сентябрь упал до 70-80 миллионов кубометров в сутки. В сентябре 2021 года показатель находился на уровне 380 миллионов кубов ежедневно. Сегодня доля России в закупках газа Евросоюзом не превышает десяти процентов.

Так, президент России Владимир Путин озвучил идею создания в Турции «крупнейшего газового хаба для Европы» 12 октября. Министр энергетики Фатих Донмез в тот же день заявил, что впервые услышал о таких планах, но уже через день Эрдоган сообщил, что стороны поручили профильным ведомствам начать проработку этого вопроса. Подходящим местом для такой площадки турецкий лидер назвал Фракию.