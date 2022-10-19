«Экстремальный уровень»: Газовый хаб в Турции грозит расколом Евросоюза
Россия намерена превратить Турцию в энергетическую базу Европы, на этом фоне многие страны ЕС вскоре поймут, что больше не будут зависеть от Германии.
Москва и Анкара договорились о создании газового хаба. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и развития.
«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», - приводит Anadolu слова турецкого лидера.
Согласно данным аналитической компании Rystad Energy, общий экспорт «Газпрома» в Европу, включая «Турецкий поток», по состоянию на сентябрь упал до 70-80 миллионов кубометров в сутки. В сентябре 2021 года показатель находился на уровне 380 миллионов кубов ежедневно. Сегодня доля России в закупках газа Евросоюзом не превышает десяти процентов.
Так, президент России Владимир Путин озвучил идею создания в Турции «крупнейшего газового хаба для Европы» 12 октября. Министр энергетики Фатих Донмез в тот же день заявил, что впервые услышал о таких планах, но уже через день Эрдоган сообщил, что стороны поручили профильным ведомствам начать проработку этого вопроса. Подходящим местом для такой площадки турецкий лидер назвал Фракию.
Позднее, 17 октября, власти Турции призвали поддержать Анкару в усилиях по созданию международного газового хаба. Как отметил официальный представитель правящей в стране партии Омер Челик, Турция готова к выполнению миссии в вопросе ее превращения в энергетическую базу Европы. По его словам, все сходятся во мнении, что Турция является самой надежной страной для реализации этой инициативы.
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.
«Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на «Северных потоках», поэтому это могут быть значительные объемы», — сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1».
Говоря о перспективах отправить через будущий хаб все северные объемы, глава «Газпрома» отметил, что «нет ничего невозможного». Он также напомнил, что у российского концерна уже есть опыт подготовки к реализации проекта газопровода «Южный поток», который был затем свернут и позже превратился в «Турецкий поток».
Ряд экспертов высказывали мнение, что создание в Турции газового хаба может расколоть Евросоюз. В частности, страны Южной Европы и Балканского полуострова поймут, что газ рядом, и от Германии они не зависят. Как отметил турецкий аналитик центра London Energy Club Мехмет Огутчу, многие страны ЕС могут благосклонно отнестись к идее о создании газового хаба, поскольку это даст им возможность и решить собственные проблемы, и показать озабоченность экологической повесткой.
«Особенностью этой идеи является то, что вы не будете транзитной страной. Вы покупаете газ, в Турции создается рынок, а затем вы его экспортируете. Другими словами, право собственности на газ будет передано Турции. Если часть поступающего газа объединяется с газом, поступающим из Азербайджана, его можно маркировать как "российско-азербайджанско-турецкий газ". Для Европы рационально дать этому зеленый свет, если она ищет решение там, где ее потребности находятся на экстремальном уровне», - приводит слова эксперта газета Yeni Şafak.
Однако заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что странам Южной Европы и Балканского полуострова не хватит политического веса для продвижения своих интересов.
«Евросоюз уже весьма и весьма расколот, но у стран Юго-Восточной Европы есть некоторый дефицит политического и экономического веса, чтобы продвигать свои интересы. Отказ Болгарии от "Южного потока" 8 лет назад наглядное тому подтверждение», - напомнил Гривач в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
При этом ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН заявил, что газовый хаб в Турции мог бы обеспечить газом Италию и Южную Европу, но в Германию он оттуда попасть не сможет.
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