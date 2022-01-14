А воз и ныне там: признают ли «Спутник V» в Евросоюзе

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», которую официально зарегистрировали еще в 2020 году, используется в десятках стран мира, однако по-прежнему не признана Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Препарат российского производства уже давно бы сертифицировали в Европейском союзе, если бы его оценивали с медицинской точки зрения, заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон.

«EMA защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции», - считает политик.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил уверенность, что отечественные вакцины для профилактики коронавируса будут признаны международными регуляторами, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в наступившем году.

«В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией», — подчеркнул глава РАН.