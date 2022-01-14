А воз и ныне там: признают ли «Спутник V» в Евросоюзе
Российская вакцина признана более чем в 70 странах, однако европейский регулятор все еще не может преодолеть бюрократию и официально допустить препарат на рынок.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», которую официально зарегистрировали еще в 2020 году, используется в десятках стран мира, однако по-прежнему не признана Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Препарат российского производства уже давно бы сертифицировали в Европейском союзе, если бы его оценивали с медицинской точки зрения, заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон.
«EMA защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции», - считает политик.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил уверенность, что отечественные вакцины для профилактики коронавируса будут признаны международными регуляторами, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в наступившем году.
«В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией», — подчеркнул глава РАН.
Сама ВОЗ успокаивает россиян тем, что продолжает оценивать техническое досье на вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства. Об этом сообщила официальный представитель организации Маргарет Харрис. По ее словам, производители не предоставили все необходимые данные о препарате.
Замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя подобные высказывания, отметил, что организация стремится прежде всего успокоить Россию.
«Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России – что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии одобрит», - считает дипломат.
Ряд экспертов указывает на необходимость уступок со стороны РФ, ведь зарубежные вакцины в России тоже не признаны. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«Это должен быть взаимный процесс. Мы все время говорим: «Почему не признают российскую вакцину?». При этом забываем о том, что мы не акцептировали западные вакцины. Возможно, отчасти – это политическое решение, но я не вижу никаких медицинских препятствий к этому. Сейчас достаточно существующих данных для того, чтобы начать процедуру регистрации. Если вакцины разрешены, признаны и применяются в большом количестве стран, то я понимаю только одно – у нас делается приоритет к культу российской прививки. Но у нас уже привито достаточно большое количество людей, поэтому, если мы признаем зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся. Потому что необходим более широкий выбор вакцин», - заявил Викулов.
При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства исключительно из-за бюрократических препятствий.
«Эффективность и безопасность вакцины "Спутник" подтверждена клиническими испытаниями и её использованием в кампаниях по вакцинации по всему миру. Регуляторы из 71 страны одобрили ее применение, и мы надеемся, что ВОЗ последует их примеру в ближайшем будущем. Учитывая многочисленные публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира, подтверждающие эффективность "Спутника", мы не видим особых причин, по которым ВОЗ медлит с одобрением вакцины. Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути всё ещё остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», - заявил он.
Однако через бюрократические препятствия одобрения вакцины можно было бы перешагнуть, если бы у Евросоюза была на то политическая воля, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В Европейском союзе действительно существуют бюрократические проблемы из-за того, что у нас разные стандарты, разные подходы и протоколы. Можно было бы через все это перешагнуть, если бы была политическая воля. В Евросоюзе политическая воля противоположна здравому смыслу. И заключается это в том, чтобы сдерживать Россию везде и всюду, часто даже вопреки собственным интересам стран, входящих в ЕС», - посетовал Климов.
Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что около 50% студентов и более 90% преподавателей вузов прошли вакцинацию от коронавируса.
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